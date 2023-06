Toulouse FC : un départ prévu pour pouvoir jouer l’Europa League

Les ajustements nécessaires évoqués par Damien Comolli, président du Toulouse Football Club (TFC), afin de se conformer aux règles de l'UEFA et permettre au vainqueur de la Coupe de France de participer à la Ligue Europa la saison prochaine, sont en cours. Selon LesViolets.com, Gerry Cardinale, fondateur du fonds d'investissement RedBird Capital Partners et propriétaire du TFC et de l'AC Milan, a démissionné de son poste d'administrateur du club toulousain lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 9 juin dernier.

Malgré la qualification de Milan en C1, Toulouse s’adapte

Gerry Cardinale se concentrera désormais exclusivement sur le club italien. Le site spécialisé dans l'actualité du TFC indique que trois autres membres du Conseil d'Administration de RedBird Capital Partners sont également impliqués dans l'organigramme de l'AC Milan : Alec Scheiner, Niraj Shah et Isaac Halyard. Le premier semble se consacrer à Toulouse, tandis que les deux autres ne sont pas actionnaires du fonds. Le TFC attend un retour de l'UEFA pour décider des prochaines démarches à entreprendre.