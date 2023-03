Suède : Zlatan Ibrahimovic pense à l’Euro 2024

C’est l’une des surprises de cette trêve internationale. A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic a été rappelé par le sélectionneur suédois, Janne Andersson. Une belle récompense pour l’attaquant de l’AC Milan. Ce dernier avait été privé des terrains de longs mois suite à une opération du genou. Présent en conférence de presse, le natif de Malmö a été interrogé sur son avenir en sélection et une éventuelle participation à l’Euro 2024. Il n’a pas fermé la porte.

« Est-ce que je pense à l’Euro 2024 ? Je le prends au jour le jour. Si je me sens bien et que je suis sélectionné par l’entraîneur, je l’aiderai, ainsi que l’équipe et le pays, à faire de mon mieux. Je pense qu’à mon âge, on ne pense pas à l’avenir. Vous pensez présent. Même si je suis le passé, le présent et le futur. »