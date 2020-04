Il faisait partie des figures de proue du mercato estival 2019 d’Anderlecht aux côtés de Vincent Kompany, mais l’aventure de Samir Nasri en Belgique risque de très probablement prendre fin à l’issue de la saison. Auteur de prestations plus que décevantes sous le maillot des Mauves, le milieu de terrain français n’a disputé que 530 min cette saison. Son dernier match remonte au 4 octobre dernier. Et si le joueur est décrié sur le rectangle vert, son attitude commence à agacer en interne. Selon La Dernière Heure, le Français se trouvait fin mars, au début du confinement, à Dubaï, où il devait s’entraîner individuellement. Tous les joueurs ont partagé au staff le résultat de leur entraînement, à l’exception du joueur de 32 ans.



Pas de nouvelles depuis fin mars



L’ancien joueur de Manchester City n’a donc plus donné aucun signe de vie à son club depuis la fin du mois de mars. Sa dernière « déclaration » est un partage sur son compte Twitter d’une vidéo de Diego Maradona avec la mention « The Goat (le meilleur de tous les temps, ndlr) ». Du côté d’Anderlecht, on n’insiste pas pour entretenir le contact avec le joueur. Les Mauves ont tout de même enregistré une bonne nouvelle dans cette histoire, puisque les assurances ont pris en charge une grosse partie du salaire de Samir Nasri étant donné ses nombreuses et longues blessures. Et ces quelques économies devraient faire le plus grand bien au club de Bruxelles.