Le sport renoue avec la menace et l'angoisse du Covid

Cela devait être la grande fête du rugby avec un match devant plus de 30.000 spectateurs pour le Stade toulousain, mais le champion de France et d'Europe en titre n'a finalement pas affronté dimanche le Stade français. Le choc du Boxing Day a dû être reporté à cause de contaminations au Covid parmi les joueurs parisiens, portant à quatre, sur un total de sept initialement prévus, le nombre de matches du Top 14 ajournés en l'espace de quelques heures. La situation fait peser un poids sur le calendrier des clubs français, dont la plupart doivent déjà rattraper des matches de compétitions européennes reportés le week-end dernier.

Mais la Ligue nationale de rugby (LNR) refuse de paniquer: "On n'a pas d'inquiétude particulière. On a su gérer une situation bien plus compliqué la saison dernière, là on a des effectifs vaccinés à 98%", rappelle dans L'Equipe Emmanuel Eschalier, le directeur général de la LNR. Dans le championnat Elite de basket, c'est le match entre le leader Boulogne-Levallois et Le Portel, prévu lundi, qui a été reporté en raison de contaminations dans l'effectif de l'équipe de la banlieue parisienne.

"Mauvais souvenirs"



"Cela réveille de mauvais souvenirs et on craint le retour du huis clos", confie à L'Equipe Vincent Collet, l'entraîneur de Boulogne-Levallois. Car les clubs de basket, mais aussi de hand, de volley, de rugby et même de football ne se sont pas encore remis, financièrement, de la crise profonde provoquée par les interruptions de leurs compétitions, au plus fort de la première vague de Covid-19, puis du huis-clos et des jauges de spectateurs. En volley-ball, un match (Montpellier-Tourcoing), sur un total de sept, de la 14e journée programmée a dû être reporté pour ces mêmes raisons.

Le handball est lui aussi touché par le Covid: le championnat de France masculin fait certes relâche, mais l'équipe de France masculine, championne olympique en titre, a débuté la préparation de son championnat d'Europe qui doit se tenir du 13 au 30 janvier, en étant privés de plusieurs joueurs, dont sa star Nikola Karabatic, positif au Covid. En football, la Ligue 1 est en pause, mais la plupart des clubs reprennent l'entraînement le 28 ou 29 décembre en vue des 16e de Coupe de France du 2 au 4 janvier.

Incertitudes sur la Coupe de France

Le retour des fêtes pourrait entraîner une vague de cas positifs et le forfait de certaines équipes. Que déciderait la Fédération française de football si un nombre élevé de rencontres ne pouvait se disputer ? Dans ces conditions exceptionnelles, pourrait-on envisager un report de l'ensemble des 16e alors que calendrier déjà chargé des clubs offre peu de possibilités ? L'exemple du football anglais, dont le Boxing Day a été amputé ce week-end de trois matches et qui commence à être profondément perturbé à nouveau par le Covid, peut faire redouter le pire. Aux Etats-Unis, le championnat de basket NBA se poursuit bon an mal an, mais les équipes sont décimées par les cas de Covid, avec 27 des 30 franchises confrontées à des cas de Covid selon les chiffres publiés par la Ligue nord-américaine dimanche.

Les Atlanta Hawks sont privés ainsi de onze joueurs, les Celtics de neuf, mais la NBA permet aux équipes de recruter des joueurs pour des contrats de courte durée qui évoluent dans le championnat de réserve pour remplacer les absents. La NHL, la Ligue nord-américaine de hockey sur glace, a elle déjà reporté 67 matches. Le ski alpin n'est pas épargné avec la N.1 mondiale, Mikaela Shiffrin, qui a annoncé lundi qu'elle était positive au Covid à un peu plus d'un mois des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) qui seront organisés dans des conditions drastiques et de tolérance zéro pour le Covid, ont déjà prévenu les organisateurs.

Autre rendez-vous majeur du début du calendrier sportif 2022, l'Open d'Australie de tennis (17-30 janvier): plusieurs joueurs de renom, comme Rafael Nadal, Andrey Rublev ou Emma Raducanu, ont dû stopper leur préparation après avoir été testés positifs. Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui entretient le doute sur son statut vaccinal, n'a lui toujours pas dit s'il se rendrait en Australie qui exige des participants d'être vaccinés.

