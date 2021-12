Top 14 (J13) : La LNR reporte l'affiche entre Toulouse et le Stade Français Paris

Le programme de la 13eme journée du Top 14 se réduit comme peau de chagrin ! Alors que, dans un premier temps, la Ligue Nationale de rugby (LNR) a amputé son « Boxing Day » de la rencontre opposant le Racing 92 à Pau mais également du duel entre Toulon et Bordeaux-Bègles en raison d’une situation sanitaire dégradée dans les formations francilienne, béarnaise et girondine, une troisième rencontre avait dû être reportée.

En effet, avec trois nouveaux cas détectés au sein de l’effectif de Clermont, c’est le derby d’Auvergne opposant Brive à l’ASM qui devra trouver une nouvelle date au cours de la saison. Mais, finalement, ce sont bien quatre matchs de cette 13eme journée qui ne pourront pas avoir lieu comme initialement prévu puisque la grande affiche du week-end subit les foudres du coronavirus.

#BoxingDayRugby

En raison de la situation sanitaire de l’effectif du Stade Français Paris, suite aux tests réalisés ce matin, le Comité Compétitions de la LNR réuni en urgence ce jour a décidé du report à une date ultérieure de la rencontre @StadeToulousain / @SFParisRugby pic.twitter.com/dLtTPDpU0w

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 26, 2021

Le « clasico » du rugby va changer de date



Alors que plus de 30 000 places ont été vendues et que le Stadium devait être copieusement garni ce dimanche, le match entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris a été officiellement reporté par la LNR à une dizaine d’heures du coup d’envoi. En effet, selon les informations de RMC Sport, la vague de tests effectués récemment par les membres du club de la Capitale ont permis de détecter pas moins de neuf cas de coronavirus.

Appliquant une nouvelle fois le principe de précaution, la LNR n’a pas hésité à renoncer à annuler le match. « En raison de la situation sanitaire de l’effectif du Stade Français Paris, suite aux tests réalisés ce matin, le Comité Compétitions de la LNR réuni en urgence ce jour a décidé du report à une date ultérieure de la rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris », annonce la Ligue via le compte Twitter du Top 14. Sauf nouveau report, seuls trois matchs auront finalement lieu ce dimanche et ce lundi.



TOP 14 / 13EME JOURNEE

Dimanche 26 décembre 2021

18h00 : Perpignan - Castres



Lundi 27 décembre 2021

19h00 : Biarritz - Montpellier

21h05 : La Rochelle - Lyon



Reporté à une date ultérieure

Racing 92 - Pau

Toulon - Bordeaux-Bègles

Brive - Clermont

Toulouse - Stade Français Paris