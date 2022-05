Belmadi s'explique sur l'absence de Mahrez

Par AFP May 30, 2022 16:52 Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a exprimé lundi son étonnement et s'est expliqué après la polémique soulevée par la non convocation du capitaine de l'équipe Riyad Mahrez, blessé, pour les matches de qualification à la CAN-2023, prévus début juin.