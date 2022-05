Coup de tonnerre, Mahrez demande un break !

Deux mois après la douloureuse élimination essuyée en barrages du Mondial, l’Algérie renoue avec la compétition dans une dizaine de jours. Les Fennecs disputent leurs deux premières rencontres en qualifications pour la CAN, contre respectivement l’Ouganda et la Tanzanie. Deux matches auxquels ne devrait pas participer Riyad Mahrez.

Mahrez a discuté avec Belmadi

Selon les échos émanant de l’autre côté de la Méditerranée, le capitaine algérien a discuté avec le sélectionneur Djamel Belmadi et lui a demandé d’être dispensé de ses deux rendez-vous continentaux. L'ailier de Manchester City a la volonté de souffler au sortir d’une campagne fatigante et durant laquelle il a cumulé 47 matches en club. Ce n’est pas la première fois que l’ancien Havrais demande à faire l’impasse sur un ou plusieurs matches de la sélection. C’était déjà le cas en janvier dernier pour la sortie amicale contre le Ghana, avant la CAN.

Mahrez ne devrait pas être le seul cadre de l’équipe algérienne à briller par son absence le mois prochain. Baghdad Bounedjah est aussi pressenti pour rater cette échéance. Mais, dans son cas, ce n'est pas volontaire. Il se murmure que Belmadi a fait le choix de l’écarter définitivement. L’Oranais traverse une passe compliquée (1 seul but inscrit depuis le début du mois de mars) et la décision a été prise de parier sur les jeunes. Mohamed Amoura, le sociétaire de Lugano (D1 suisse), devrait effectuer son retour chez les Fennecs.