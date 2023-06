ASSE : Jean-Philippe Krasso quitte les verts (officiel)

Comme prévu, Jean-Philippe Krasso va participer à la Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade. En fin de contrat avec l'AS Saint-Étienne, l'attaquant de 25 ans a choisi de ne pas prolonger son contrat malgré des offres de clubs tels que l'Udinese et le Lokomotiv Moscou. L'international ivoirien a signé un contrat de 4 ans, jusqu'en juin 2027, avec le club serbe. Selon des médias serbes, il percevra un salaire mensuel de 50 000 euros, ainsi qu'une prime de signature conséquente. Il s'agira de sa première expérience en dehors de la France pour ce joueur originaire de Stuttgart.

Un bilan solide avec l’ASSE

Après avoir rejoint l'AS Saint-Étienne en tant que joueur libre il y a trois ans, en provenance d'Épinal, Jean-Philippe Krasso a connu des hauts et des bas. Il a été prêté au Mans (2020-2021), puis à Ajaccio (janvier-juin 2022). Au cours de ces prêts, l'attaquant de 25 ans n'a pas réalisé des statistiques impressionnantes, marquant 4 buts avec Le Mans et 5 avec Ajaccio. Sous le maillot vert de Saint-Étienne, il a disputé 60 matches, marquant 17 buts et délivrant 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est véritablement cette saison qu'il a réussi à convaincre les supporters stéphanois et à dépasser toutes les attentes placées en lui.