Arsenal : West Ham a refusé une offre XXL pour Declan Rice

Selon les informations du Daily Mail, Declan Rice, dont le contrat avec West Ham se termine dans un an, pourrait faire l'objet d'un transfert pour un montant considérable. Les Hammers auraient déjà rejeté une offre initiale de 80 millions de livres sterling (équivalent à 93 millions d'euros), avec la possibilité d'ajouter 10 millions de livres en bonus (soit un total de 105 millions d'euros). Cette décision aurait incité Arsenal à augmenter son offre.

Arsenal veut garder la priorité

Désireux de ne pas se faire doubler sur le dossier, Arsenal avait récemment fait une offre d'environ 93 millions d'euros pour Declan Rice, mais celle-ci aurait été refusée par West Ham. Soucieux de ne pas répéter la situation vécue avec le transfert de Mudryk à Chelsea, Arsenal aurait décidé d'améliorer son offre et de proposer 105 millions d'euros à leur voisin londonien. Ce montant serait sans précédent pour les Gunners, qui n'ont jamais dépensé plus de 80 millions d'euros pour un joueur dans leur histoire (l'acquisition de Nicolas Pépé en 2019). Toutefois selon The Athletic West Ham refuserait de nouveau cette offre et espère faire monter les enchères avec l’arrivée de Manchester City sur le dossier.