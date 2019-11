C'est de plus en plus clair: si Olivier Giroud est toujours dans la même situation à Chelsea au mois de mars, Didier Deschamps ne pourra certainement pas le retenir pour l'Euro 2020. "La situation n'a pas évolué en sa faveur depuis le dernier rassemblement, il y a un mois, rappelle le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. J'ai confiance en lui, par rapport à ce qu'il a fait avec nous. Mais il le sait bien: au mois de mars, j'espère que ce sera mieux. J'espère aussi que vous n'aurez pas à me poser la question, ce serait bien (sourire)."

Didier Deschamps, comme il le dit toujours, ne force personne: "Il a besoin de temps de jeu. Comme tous, il a besoin d'une activité plus importante sur le terrain que ce qu'il a ces derniers mois." Mais le patron de l'équipe de France comprend aussi: "Il subit les choix de Frank Lampard, je ne vais pas m'immiscer. D'autant que le terrain donne plutôt raison à l'entraîneur... Sa situation est bien trop inconfortable par rapport aux objectifs, par rapport à nous." Le mot est lâché. En 2018, déjà, Giroud avait profité du marché hivernal pour changer.

Il était alors passé d'Arsenal à Chelsea, avec un certain bonheur. Suffisant, en tout cas, pour lui permettre de traverser la Coupe du Monde 2018 comme un pilier incontournable au poste d'avant-centre, et ce même sans marquer le moindre but. "Je lui ai dit ce qui était le mieux pour lui, c'est déjà arrivé et ce n'est pas toujours idéal. Depuis deux mois, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup réduit... Je ne vais pas m'inquiéter là. Après ce rassemblement, il n'y aura rien avant le mois de janvier." On a bien compris l'idée du message martelé. Giroud aussi, sans doute.



