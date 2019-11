8 buts à Stamford Bridge !

Qui l'eut crû ? Au soir de la 4e journée du groupe H de la Ligue des champions, trois équipes se partagent la tête du classement. Si le Losc est presque éliminé, Chelsea, l'Ajax Amsterdam et le FC Valence se partagent le leadership, dans cet ordre-là, avec chacun sept points au compteur. De quoi augurer de deux dernières levées pleines de suspense dans cette poule indécise. Pour les Blues ou pour les Lanciers, la situation aurait finalement pu être meilleure, ou bien pire c'est selon. Comment réussir à tirer un enseignement pleinement positif ou négatif du duel auxquels se sont livrés Anglais et Néerlandais à Stamford Bridge ce mardi ?

Dès le début de match, Tammy Abraham, l'une des révélations de ce premier tiers de saison côté londonien, marque contre son camp (0-1, 2e). La soirée commence mal, très mal même, malgré une égalisation rapide de Jorginho sur penalty (5e). Mais lorsque Quincy Promes concrétise à son tour la belle entame de l'Ajax (1-2, 20e), les Blues sont KO debout. Et plus encore quand le virevoltant Hakim Ziyech envoie un coup franc splendide sur la barre d'un Kepa Arrizabalaga qui propulse le cuir dans ses propres filets en prenant le cuir dans la tête, en pleine extension (1-3, 35e). Stamford Bridge est médusé, stupéfait par la fougue, le talent et la générosité des visiteurs. Et ça ne s'arrange pas au retour des vestiaires, puisque Donny van de Beek creuse encore l'écart (1-4, 55e).

Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Chelsea trouvera les moyens de s'en sortir... Le capitaine César Azpilicueta redonne un peu d'espoir aux siens (2-4, 63e), avant le tournant du match. Daley Blind puis Joël Veltman sont coup sur coup exclus (68e et 69e), faisant souffler un vent de révolte dans les travées du stade londonien, d'autant plus après le nouveau penalty transformé par Jorginho (3-4, 71e). Par voie de conséquence, les hommes de Frank Lampard se lancent à l'assaut du but d'André Onana. L'international camerounais craque, mais le doublé est refusé à César Azpilicueta, pour une main de Tammy Abraham. C'est finalement le jeune Reece James qui déclenche l'hystérie collective, en arrachant l'égalisation (4-4, 74e). Il reste un gros quart d'heure à jouer, à 11 contre 9, Chelsea a donc encore largement les moyens d'aller chercher la victoire. Mais paradoxalement, c'est l'Ajax qui terminera le plus fort, Kepa Arrizabalaga étant notamment contraint de sortir le grand jeu pour sauver les meubles en fin de partie. Magique !