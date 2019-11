L'équipe de France doit terminer le travail en éliminatoires de l'Euro 2020, en affrontant la Moldavie (jeudi 14) et l'Albanie (dimanche 17). Pour mener cette mission, Didier Deschamps a choisi de miser sur des joueurs qu'il connaît bien, puisque ce sont deux champions du monde, Benjamin Mendy et Nabil Fekir, qui réintègrent les Bleus pour le rassemblement du mois de novembre, que vont notamment manquer Hugo Lloris et Paul Pogba, blessés.

Le latéral gauche de Manchester City profite de la blessure de Lucas Hernandez, qui avait libéré une place qui se jouait entre les deux Mendy, Benjamin et Ferland (Real Madrid). Deschamps a opté pour le premier. "Il y a de la concurrence à tous les postes, a explique le sélectionneur. Benjamin est semble-t-il un peu épargné par les soucis physiques qu'il a enchaînés après la Coupe du monde. Il arrive à avoir plus de temps de jeu, une condition athlétique bien meilleure. C'est un choix de faire revenir Benjamin avec nous, c'est important parce ce qu'il a vécu avec nous. Il a fait tout ce qu'il faut pour revenir à son meilleur niveau."

Deschamps a dû apprécier de voir Mendy enchaîner quelques titularisations, lui qui était le premier à déplorer les soucis physiques de l'ancien Monégasque, qu'il appelait plus ou moins ouvertement à plus de professionnalisme. "J'espère que cette idée va passer, a rappelé le patron des Bleus. Que ce soit lui ou d'autre, je ne désespère pas qu'il comprenne que ce n'est pas tout d'être sur un terrain, il faut être un peu plus à l'écoute de son corps, tout faire pour être dans les meilleures conditions. Et je dis bien tout. Pour des jeunes joueurs comme Benjamin, ce n'est pas évident de tout analyser tout de suite. Là, il semble être sur la bonne route."

Le message de Deschamps ne s'adressait pas qu'à Mendy, et on a du mal à ne pas penser à Ousmane Dembélé, qui a également enchaîné les blessures au FC Barcelone. Dans le secteur offensif, que retrouve Kylian Mbappé après son forfait du mois d'octobre, l'ancien Rennais est le seul champion du monde à ne pas être appelé ce mois-ci (avec Florian Thauvin, blessé). Nabil Fekir, donc, retrouve une place dans les 23 aux dépens du Lillois Jonathan Ikoné. "Il a changé de club, de championnat, il est dans une équipe qui a un début de championnat pas évident, a expliqué "DD" au sujet de l'ancien Lyonnais. A travers les matches que je l'ai vu faire, il a toujours cette qualité technique, quand il a la balle dans les pieds il se passe toujours quelque chose, il marque, il fait marquer. Sa qualité individuelle, il ne l'a pas perdue du jour au lendemain."

La liste des Bleus:

Gardiens: Alphonse Areola (Real Madrid), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)



Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)



Attaquants: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis Séville), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG).