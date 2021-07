Bleus : Pour van Gaal, la France n'est pas une équipe

Mbappé, pas au plus haut niveau tactiquement



C'est terminé. Victoire de la Suisse lors de la séance de tirs au but (4-5) #FRASUI #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/QundnJWkoX

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2021

Observateur attentif du Championnat d'Europe, Louis van Gaal n'a pas apprécié le tournoi réalisé par l'équipe de France et ne s'est pas caché de le faire savoir lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Pas forcément enthousiasmé par les matchs dans la compétition, le vainqueur de la Ligue des Champions 1995 s'est montré surpris par la chute des favoris, et notamment celle des trois nations du groupe de la mort."Je n'étais pas à l'intérieur mais c'est une. Il m'arrive de me demander 'mais pourquoi les joueurs n'y arrivent pas ?' C'est parce que l'équilibre entre les joueurs et le coach est rompu", a-t-il analysé alors que les trois sélections ont été éliminées dès les huitièmes de finale du tournoi contre la Belgique (1-0), la Suisse ( 3-3, 5 tirs au but à 4) et l'Angleterre (2-0).Soulignant qu'à ses yeux, entraîner Kylian Mbappé était un "défi", l'ancien entraîneur de Manchester United a considéré qu'il était important de faire passer l'équipe avant son cas personnel, en général. "Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique.Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses", a-t-il développé à propos du natif de Bondy, mettant en valeur les mentalités de N'Golo Kanté et Luka Modric.Fan du "football attractif" produit par l'Italie de Roberto Mancini, van Gaal espère que la Nazionale parviendra à devenir championne d'Europe, principalement en raison du message que cela pourrait produire. Critique, il l'a aussi été envers le parcours des Pays-Bas, éliminés par la République Tchèque en huitièmes de finale (0-2). "Les Pays-Bas ont plein de joueurs fantastiques mais sur ce match, on ne les a pas vus., a-t-il assuré.