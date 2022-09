Dernier rassemblement pour l'équipe de France avant la grand-messe du football mondial qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains. D'ici-là, les Bleus auront donc l'occasion de revoir une ultime fois leurs gammes avec deux matchs de Ligue des nations face à l'Autriche le 22 septembre et contre le Danemark le 25. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps va annoncer jeudi prochain la liste des heureux élus. Quelques cas sont déjà tranchés.

Selon les informations divulguées dimanche par Téléfoot, un grand retour se prépare puisque Ousmane Dembélé devrait retrouver l'équipe de France, lui qui n'a plus été appelé depuis le mois de juin 2021. Son de cloche moins réjouissant concernant Corentin Tolisso. S'il avait dit son souhait de réintégrer les Bleus, le milieu de l'OL serait jugé encore trop court physiquement par le staff de Didier Deschamps.

Giroud, toujours en salle d'attente

L'un des cas les plus discutés reste par ailleurs en attente puisque selon le média, Olivier Giroud est loin d'être sûr d'être convoqué. En cause, la blessure de Karim Benzema qui serait moins grave que prévu et qui, si elle se résorbait à temps, n'empêcherait pas ce dernier de rejoindre les Bleus au détriment de l'attaquant de l'AC Milan. Dernier point abordé, celui des éventuels "nouveaux" qui ne devrait justement rien apporter de neuf puisque Didier Deschamps n'envisage pas d'intégrer Wesley Fofana ou autres si près du Mondial.