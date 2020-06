Mercato : Grbic, Phiri, Kouyaté… Les joueurs de L2 à récupérer

Adrian Grbic (23 ans - Clermont)

Son duel avec Tino Kadewere pour le titre de meilleur buteur de Ligue 2 a été l’un des plus beaux feuilleton cette saison. Adrien Grbic, 23 ans, a explosé à Clermont pour sa première saison en France. Arrivé en provenance du modeste club d’Altach en Autriche, l’attaquant clermontois a terminé la saison avec 17 buts et quatre passes décisives en 26 matchs disputés ! Une performance XXL pour un joueur qui découvre le football hexagonal et notamment la très compliquée Ligue 2. Forcément, le nom de Grbic circule dans plusieurs clubs de Ligue 1 et à l’instar de Tino Kadewere, parti à Lyon pour un peu moins de 15 M€ bonus compris, Grbic se verrait bien parmi l’élite la saison prochaine. Plusieurs clubs de Ligue 1 tels que Brest, Saint-Etienne, voire Marseille, sont intéressés. Reste désormais à trouver les liquidités en cette période de crise. Pour s’offrir Grbic, il faudra débourser au moins 10 M€. D’autant plus que la concurrence des clubs étrangers va très certainement faire flamber son prix de départ…



Lebo Phiri (25 ans - Guingamp)



L’éclaircie dans la grisaille guingampaise ! Voilà comment qualifier la saison de Lebo Phiri avec l’En Avant. Après deux saisons passées en Ligue 1, le milieu de poche guingampais a dû se résoudre à connaître la Ligue 2 en Bretagne suite à la décision du club. Brest, Trabzonspor et Strasbourg ont pourtant tout fait pour le récupérer la saison dernière, en vain. Déterminé, l’international sud-africain ne s’est pas résigné et a livré une saison pleine avec 25 matchs disputés pour un but et trois passes décisives. Aussi teigneux dans l’entrejeu que juste techniquement, Phiri a été l’une des rares satisfactions côté guingampais cette saison. Sa qualité de passe et son désir permanent de jouer vers l’avant font de lui un joueur très apprécié parmi les clubs de l’élite. A un an de la fin de son contrat, Phiri devrait retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. D’autant plus que le président guingampais ne sera pas contre son départ cette saison.

Kiki Kouyaté (23 ans - Troyes)



Jeune, défenseur de qualité, buteur régulier : Kiki Kouyaté fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 cette saison. Son départ de Troyes cet été est inéluctable tant le robuste axial troyen (1m93) a crevé l’écran. Auteur de six buts toutes compétitions confondues cette saison, Kouyaté a tout pour intégrer l’élite. L’ancien joueur du Sporting Portugal a moins joué depuis janvier et une blessure abdominale mais sa cote reste intacte. Une petite dizaine de clubs de Ligue 1 le suivent de près et pourraient passer à l’action dans les prochains jours. Pour s’offrir Kouyaté, il faudra très certainement signer un chèque de 5 millions d’euros.



Ibrahim Sissoko (24 ans - Niort)



Tino Kadewere, Adrian Grbic et… Ibrahim Sissoko ! L’attaquant de Niort de 24 a réussi une saison inattendue avec les Chamois Niortais. Puissant, rapide et habile devant le but, le colosse malien (1m90) a illuminé la saison moribonde de Niort. Joueur amateur il y a encore deux ans, Sissoko fait partie aujourd’hui des profils incontournables en Ligue 2. Après un exercice pareil, les Niortais ne pourront pas le retenir et son départ est déjà acté. Des clubs de Ligue 1 et en Angleterre ont déjà été séduits par son profil. Une très bonne pioche à moindre coût.