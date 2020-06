L'OM, Lens et Brest veulent Adrien Grbic

La fuite vers le haut. Adrian Grbic (23 ans) a réalisé une saison pleine en Ligue 2, un beau moyen de sortir de l'anonymat et d'alerter plusieurs clubs sur son talent. Auteur de 17 buts et 3 passes décisives avant l'arrêt du championnat, l'Autrichien en provenance d'Altach s'est attiré les faveurs de Brest, Lens, Lorient, Saint-Étienne et même Marseille.

L'Équipe rapporte que Brest et Lens ont même déjà formulé des offres (aux alentours de 6 millions d'euros), insuffisantes pour le club auvergnat. Clermont espère au moins 10 millions, sachant que les trois autres cités comme intéressés n'ont encore rien proposé de concret.

Aller à l'OM serait « une erreur sportive »

L'Autrichien vise l'Euro avec l'Autriche, la compétition étant décalée de 2020 à 2021. Un objectif qui justifie son envie d'aller dans un club où il aurait du temps de jeu, plus qu'un départ dans une écurie européenne. « Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement, ce serait une erreur » explique le Clermontois dans les colonnes de Sport Auvergne.