La sélection après avoir joué dans quatre pays différents

On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. A Troyes, c'est l'inverse. Au début de la phase retour de Ligue 2, le meilleur buteur de l'ESTAC est un défenseur central : Kiki Kouyaté. Le Malien a inscrit cinq buts en championnat. C'est 20% des réalisations de son équipe. En Coupe, il a trouvé le chemin des filets lors du seul match auquel il a participé.C'est surtout une énorme surprise. Mais le joueur de 22 ans a confié à L'Est Eclair que c'était sa volonté. « Cette saison, je m’étais fixé l’objectif de marquer beaucoup de buts. Pour un défenseur, c’est toujours bien mais c’est un plus. Je ne suis pas un attaquant mais si j’ai des possibilités de marquer, il faut que je les convertisse. Cela me donne de la valeur et c’est bien pour ma carrière… » a avoué le Troyen après un incroyable but contre Guingamp.



Le natif de Bamako n'était pas parti pour être titulaire au début de saison. L'an passé, Rui Almeida qui était à l'origine de son arrivée en provenance de la réserve du Sporting Portugal ne l'a titularisé que sept fois. Exactement un an après son arrivée, le joueur d'1 ,92m a progressé et se retrouve indéboulonnable dans la défense à trois des Troyens. Avec lui, l'ESTAC peut compter sur un défenseur fiable. Sa solidité dans les duels et son jeu de tête lui permettent de briller dans les deux surfaces. Ces mêmes qualités lui ont permis de découvrir les honneurs de la sélection nationale. Avec quatre sélection, il a notamment participé à la CAN 2019. Il n'a pas eu l'occasion de marquer avec les Aigles du Mali mais il a pu mettre en avant sa capacité d'adaptation au plus haut-niveau. Une faculté que le gaucher a eu l'occasion de perfectionner très tôt.

A seulement 22 ans, il a déjà évolué dans quatre pays différents. Une expérience riche qui lui permet de s’épanouir aujourd'hui du côté du stade de l'Aube. « Oui, j’ai fait plusieurs clubs formateurs mais l’Estac m’a fait grandir. J’ai progressé, bien appris le foot, le vrai foot. » Formé à l'EFC Médine, il s'est illustré au Maroc sous les couleurs du Kawkab Marrakech durant la saison 2015-2016. Des prestations en Botola Pro et en Coupe de la Confédération qui lui ont ouvert les portes de l'Europe avec une escale au Portugal pour terminer sa formation au Sporting Lisbonne. Il y a joué 45 matchs avec la réserve, s'autorisant même une pige sur le banc des pros pour un match de Coupe. Pas assez pour s'imposer dans l'élite du football portugais ni pour mettre à frein à sa volonté d'aller de l'avant. Pour le plus grand bonheur de Troyes qui est d'attaque avant d'affronter Lens dans un match entre prétendants à la montée.