Le Cameroun et le Sénégal en barrages de la Coupe du monde

Le Cameroun et le Sénégal ont terminé la CAN féminine sur une note positive. Victorieuses respectivement du Botswana (1-0, grâce à une frappe puissante en première période de la capitaine Ajara Nchout) et de la Tunisie (0-0, 4-2 tab), les deux équipes ont décroché leur ticket pour les barrages de qualification pour le Mondial féminin 2023.

Les éliminatoires inter-confédérations mettront aux prises 10 sélections et offriront trois places pour la Coupe du monde. Ce mini-tournoi qualificatif se jouera du 18 au 23 février en Nouvelle-Zélande au Waikato Stadium d'Hamilton et au North Harbour Stadium d'Auckland.