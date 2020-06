L'inspiration a manqué le temps d'une soirée pour Munich, qu'importe. Sans Müller et Lewandowski suspendus, le Bayern s'impose au finish contre le Borussia Mönchengladbach (2-1). Les hommes d'Hanzi Flick ne sont plus qu'à un petit succès d'un trentième titre en Bundesliga.

Côté Français, on pouvait compter les titularisations de Marcus Thuram pour le Borussia, Pavard, Hernandez et Cuisance pour le Bayern. Des tricolores en avant dans une première mi-temps loin d'être de tout repos pour les Bavarois, qui ouvrent le score de façon heureuse. Sommer loupe son dégagement, et le portier est automatiquement puni par un Joshua Zirkzee à l'affut. Le jeune avant-centre hollandais marque dans le but vide (26e, 1-0). Un coup dur qui en suit deux autres, puisque l'attaquant du Borussia Marcus Thuram se blesse au genou en début de partie (5e) et Hofmann se voit refuser un but par la VAR (37e).

Pavard se rattrape

Munich paye ensuite ses absences défensives. Hermann se projette en contre, délivre un centre tendu, coupé dans les filets de Manuel Neuer par... Benjamin Pavard. Le Français marque malencontreusement contre son camp (37e, 1-1). Les grosses occasions du Bayern en première période sont à mettre à l'actif de Cuisance (12e) et Lucas Hernandez (23e).

🇩🇪 #ChampionsArena



⚽ 10ème victoire consécutive pour le Bayern Munich ! pic.twitter.com/Eou9LNtB6n — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020

En seconde période, c'est Manuel Neuer qui sauve la maison munichoise sur une frappe d'Hermann (53e), imité ensuite par Sommer face à Gnabry (67e). La lumière viendra comme souvent de Benjamin Pavard depuis la reprise du championnat. Auteur d'une tête dangereuse au-dessus du but adverse (64e), le latéral droit offre une merveille de centre à ras de terre pour Goretzka. L'Allemand bat Sommer et donne la victoire au Bayern (2-1, 86e).

Avec sept points d'avance pour le Bayern sur Dortmund, il ne suffit que d'une victoire contre le Werder mardi (20h30) pour que Munich soit sacré champion.