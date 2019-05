Avec seulement deux points d’avance sur Dortmund au coup d’envoi, le Bayern se devait de l’emporter... C’est chose faite grâce à une victoire acquise ce samedi à l'Allianz Arena lors de la 32e journée de Bundesliga, face à Hanovre, lanterne rouge au classement (3-1). Le succès des Bavarois s’est dessiné en première période à l’aide notamment de Robert Lewandowski qui, sur un magnifique centre de Joshua Kimmich, a ouvert le score de la tête (27e, 1-0). Juste avant la mi-temps, c’est Leon Goretzka qui a enfoncé le clou sur une belle frappe en-dehors de la surface (40e, 2-0).

Au retour des vestiaires, les Munichois se sont fait peur avec un penalty concédé sur une main de Jérôme Boateng dans la surface. Jonathas s’est occupé de le transformer (51e, 2-1), mais l’attaquant brésilien a été exclu dans la foulée pour un deuxième carton jaune (55e). Réduit à dix, Hanovre ne reviendra jamais dans la partie. Les joueurs de Thomas Doll restent ainsi à la dernière place de Bundesliga et se rapprochent de plus en plus de la D2 allemande.

Entré à la 71e minute, Frank Ribéry a inscrit le but qui a conforté le succès des siens (84e, 3-1), sur une belle passe de Kingsley Coman. Titularisé sur l’aile gauche, le Français a effectué un superbe premier acte, avant de progressivement s’éteindre au fil de la rencontre. Les hommes de Niko Kovac ont assuré le minimum et reprennent cinq points d'avance sur le Borussia Dortmund, avant le déplacement des coéquipiers de Marco Reus sur la pelouse du Werder de Brême ce samedi soir (dès 18h30).