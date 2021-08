La Bundesliga encore promise à l'ogre bavarois ?

Qui pour suppléer le Bayern Munich dans sa quête boulimique de dix titres d'affilée ? Difficile à dire tant le géant bavarois a montré la solidité de ses reins et une emprise quasi-vampirique sur la Bundesliga. Au regard du passé, il ne fait aucun doute que le « FCB » est le favori à sa propre succession. Par la qualité de son effectif, la santé de ses finances et son expérience incommensurable en Europe, les bookmakers allemands ne prendraient pas beaucoup de risques à placer les Rouge et Blanc en tête du classement en mai prochain.

Mais cette année, alors qu'il peut définitivement valider sa mainmise sur le championnat de son pays, il souffle un vent nouveau en Bavière. Malgré le titre acquis l'an passé avec treize points d'avance sur son dauphin du RB Leipzig, le Bayern Munich a vécu quelques épisodes en eaux troubles, marqués par les dissensions entre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, les questions de la succession du président Karl-Heinz Rummenigge, les problèmes au sujet des prolongations de contrat (Alaba, Goretzka, Coman) et l'élimination en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain.

Après avoir réglé certains problèmes, le champion sortant a débuté officiellement son nouveau cycle par l'intronisation de son nouveau technicien, ancien de Leipzig, Julian Nagelsmann. Avec les arrivées de Dayot Upamecano, d'Omar Richards et le retour de Sven Ulreich, le club allemand est prêt à reprendre sa moisson de titres même si elle se fera sans certains cadres comme Javi Martinez (Qatar), David Alaba (Real Madrid) ou Jérôme Boateng (libre).

Coman : "Nagelsmann a beaucoup d'idées" :

Dortmund, enfin la bonne année ?



Le Borussia Dortmund a vécu un exercice frustrant, marqué par le limogeage de Lucien Favre peu avant Noël dernier et une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Loin dans la course au titre, le BVB s'est même fait chiper la place de deuxième au nez et à la barbe par Leipzig. À l'image du Bayern Munich, Dortmund s'est assuré les services d'un nouvel entraîneur, en la personne de Marco Rose, censé re-dynamiser un jeu en manque de vitesse.

Sans Jadon Sancho parti à Manchester United, le Borussia Dortmund compte une nouvelle fois sur Erling Haaland, sa pépite norvégienne si cette dernière ne s'envole pas pour d'autres cieux d'ici à la fin du mercato. Avec les arrivées de Malen, Kobel et des anciens parisiens Soumaïla Koulibaly et Abdoulaye Kamara, le club rouge et jaune entend bien regarder le Bayern Munich droit dans les yeux.

Le troisième larron du trio gagnant, le RB Leipzig doit lui rebâtir une solide défense avec les départs conjoints de Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (Liverpool). Sous l'impulsion de son nouvel entraîneur Jesse Marsch, nommé il y a quelques semaines, le « RB » a mis la main sur des jeunes potentiels connus et inconnus comme Angeliño, André Silva, Gvardiol, Simakan ou Henrichs pour développer son jeu et tenter de passer un véritable cap en Allemagne ou en Ligue des Champions.



Mönchengladbach en outsider ?

Orphelin de son coach, Marco Rose, « l'autre » Borussia, Mönchengladbach, a fait confiance à Adi Hütter pour prendre sa suite. Huitième la saison dernière, les Noir et Blanc entendent cette fois mieux figurer en Bundesliga. Avec les arrivées de Wolf (RB Leipzig) et Netz (Hertha Berlin), le club basé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie veut se rapprocher du Top 4 du championnat d'Allemagne. Pour se faire, il faudra montrer dès le premier match de la saison, à domicile contre le Bayern Munich, que le Borussia Mönchgladbach a les reins solides. Parmi les autres concurrents à surveiller, on peut citer Wolfsbourg, l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen, respectivement quatrième, cinquième et sixième du dernier exercice.



Le programme de la première journée de Bundesliga :



- Vendredi (20h30) : Borussia Mönchengladbach - Bayern Munich

- Samedi (15h30) : Union Berlin - Bayer Leverkusen ; Augsbourg - Hoffenheim ; Arminia Bielefeld - Fribourg ; Wolfsbourg - VfL Bochum ; Stuttgart - Greuther Fürth ; (18h30) : Borussia Dortmund - Eintracht Francfort ;

- Dimanche (15h30) : Mainz 05 - RB Leipzig ; (17h30) : Cologne - Hertha Berlin.