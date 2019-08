Coutinho, finalement c'est le Bayern !

Joli contre-feu. Alors que le Bayern, une fois n'est pas coutume, a perdu deux points à domicile face au Hertha Berlin (2-2) pour ses débuts en Bundesliga, le club munichois a pu faire passer la pilule à ses supporters dans la foulée en annonçant l'arrivée de Philippe Coutinho ! Oui, vous avez bien lu. Alors que le Brésilien a été annoncé à peu près dans le monde entier depuis des semaines, et notamment au Paris Saint-Germain, tout s'est réglé extrêmement vite du côté bavarois. En quelques heures, même.

Alors qu'il figurait dans le groupe du Barça, pour le déplacement des Catalans quasiment simultané à Bilbao, le Brésilien en a été retiré au dernier moment. Et pour cause, donc: après les fins de match respectives des uns et des autres, le Bayern a annoncé cet accord avec le FC Barcelone en vue d'un prêt d'un an avec option d'achat. Par ailleurs, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a également confirmé à Sky l'arrivée du milieu de terrain français Michaël Cuisance, en provenance du Borussia Mönchengladbach.

Kovac: "Toute l'Allemagne peut se réjouir"

Sur le site du Bayern, Salihamidzic a tenu à remercier le Barça et à rappeler qu'il manquait encore quelques détails, à savoir la visite médicale. Le boss Karl-Heinz Rummenigge, lui, a précisé qu'il se trouvait mercredi à Barcelone avec Salihamidzic, et que son club travaillait depuis un certain temps sur la piste Coutinho. Le coach Niko Kovac est forcément ravi: "Le Bayern, mais aussi toute la Bundesliga et toute l'Allemagne peuvent se réjouir d'accueillir un joueur d'un tel niveau."