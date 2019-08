Surprise à Munich. Le Bayern n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul (2-2) sur sa pelouse face au Hertha Berlin ce vendredi lors du match inaugural de la Bundesliga 2019-2020.

Devant au score par l’intermédiaire de Lewandowski (24e), le champion en titre était finalement mené à la pause après des réalisations de Lukebakio et Grujic en moins de 3 minutes (36e et 38e).

Les Bavarois ont réussi à revenir à hauteur en seconde période grâce à un penalty transformé par l’inévitable polonais, auteur d’un doublé (60e). Les Français Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard étaient tous titulaires pour le Rekordmeister. Lucas Hernandez est lui resté sur le banc.

