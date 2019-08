En moins d'une semaine, les supporters du Barça ont de quoi déchanter. Largement. Alors que la victoire face à Naples (4-0) - pour le dernier match de préparation - donnait les plus grands espoirs aux socios, émoustillés par la passe géniale de Frenkie de Jong pour Ousmane Dembélé sur le dernier but, la première journée de Liga vient de les faire redescendre sur terre. Et la chute fait mal. Auteurs d'un match atone, les Catalans ont perdu (1-0) à la 89e minute sur un but exceptionnel d'Aritz Aduriz, du haut de ses 38 ans.

Pour ne rien arranger, alors que Lionel Messi était déjà forfait, Luis Suarez est sorti sur blessure en fin de première période. L'attaquant uruguayen s'est tenu le mollet droit (37e). Et ce n'est pas Antoine Griezmann ni Ousmane Dembélé qui ont rattrapé ce flou ambiant, les deux Français étant globalement absents de cette rencontre qu'ils ont pourtant jouée en intégralité. Une heure avant le coup d'envoi, Philippe Coutinho a lui été écarté de la feuille de match à la dernière minute, en vue de son départ au Bayern dans la foulée.

Sur le terrain, c'est déjà Bilbao qui plantait les premières banderilles, par Inaki Williams qui butait sur Ter Stegen à deux reprises (7e, 15e). Les Blaugrana, eux, laissaient passer leur chance par Luis Suarez sur le poteau (33e) puis Rafinha, qui venait de remplacer son partenaire et a contraint Unai Simon à une parade sensationnelle, détournant sur sa transversale (44e). Et dans le néant presque absolu de la seconde période, Aduriz, sur son premier ballon ou presque, a sorti ce ciseau phénoménal (1-0, 89e). Ernesto Valverde a déjà les oreilles qui (re)sifflent.