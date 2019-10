Bundesliga : Thuram - Plea, les Poulains du Borussia

La « French connexion » du Borussia Mönchengladbach terrasse la Bundesliga ! En effet, si le club allemand vire en tête après sept journées, c’est bel et bien grâce à son duo Marcus Thuram et Alassane Plea. Les deux Tricolores sont les grands artisans de l’excellente entame de leur équipe. Des noms qui résonnent bien souvent dans les travées du Borussia-Park. En effet, on les retrouve impliqués dans 80% des buts inscrits de Gladbach en championnat (12 sur 15) depuis le début de l’exercice 2019-20. Parfois sur un match, on peut se rapprocher du 100% ! La journée précédente, lors du festival face à Augsbourg, à domicile, les deux hommes ont été impliqués dans 4 des 5 buts de leur équipe (5-1). Et les voilà sur le toit du championnat allemand à l’issue de la rencontre.

Le duo Plea - Thuram régale face à Hoffenheim

Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Marcus Thuram a connu des débuts mitigés. Le premier but en championnat s’est fait attendre pour le jeune attaquant (22 ans). Mais depuis trois rencontres, le diesel « Thuram » est en marche ! 3 buts et 2 passes décisives à la clé. De son côté, Alassane Plea est sur les mêmes temps de passage que la saison dernière. Avec 4 buts et 4 passes, l’international français (1 sélection) affiche d’aussi belles stats que l'an dernier puisque l'ex-Niçois affichait à pareille époque 5 buts et 1 offrande délivrée.

On peut dire que Marco Rose a senti le bon coup. Arrivé l’été dernier en provenance du RB Salzbourg, l’entraîneur de 43 ans a de suite décidé de construire son attaque avec le duo Français. Les deux anciens de Ligue 1 sont les hommes de base de la ligne offensive de son équipe. Le côté gauche pour Thuram et l’axe pour Plea. Toutefois, rien ne reste figé. Au style très offensif, avec un pressing permanent, les deux joueurs formés respectivement à Sochaux et Lyon se baladent sur tout le front de l’attaque. Une philosophie qui semble plaire et correspondre au tandem, qui fait des ravages sur les pelouses allemandes.

Thuram sur les pas de Plea ?

Et si leurs belles performances les emmenaient ensemble en équipe de France ? Alassane Plea n'est pour le moment que considéré comme un joker dans l’esprit de Didier Deschamps, en étant appelé en renfort après le forfait de Kylian Mbappé. De son côté, Marcus Thuram pourrait bénéficier d’une première convocation prochainement. Toutefois, le natif de Parme va devoir continuer sur la lancée de ses trois dernières sorties pour imiter son compère de Gladbach.

Les blessures et les méformes d’Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Nabil Fekir, Anthony Martial ou encore la prestation moyenne de Wissam Ben Yedder face à la Turquie, pourraient donner des idées au sélectionneur. Toutefois, il faudrait un sacré concours de circonstances pour voir les deux de Gladbach endosser le maillot frappé des deux étoiles. Mais qui sait ? Ils pourraient être les deux grosses surprises de Didier Deschamps en juin prochain à l'Euro (si la France valide son ticket).

Marcus Thuram et Alassane Plea pourront une nouvelle fois confirmer leur forme resplendissante ce samedi à Dortmund dans le choc de la 8ème journée de Bundesliga. Une rencontre à suivre en direct sur beIN SPORTS 2 dès 18h25.