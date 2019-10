Pléa, un joker durable chez les Bleus ?

La nouvelle est tombée mardi soir, et dès la fin de matinée ce mercredi, il arrivait au Centre technique national de Clairefontaine. Alassane Pléa a retrouvé l'équipe de France, appelé à la rescousse par Didier Deschamps suite à l'annonce du forfait de Kylian Mbappé. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach aura donc peut-être l'opportunité d'honorer une deuxième sélection après sa première cape de novembre dernier, face à l'Uruguay. Le voici ainsi récompensé de son bon début de saison de l'autre côté du Rhin, symbolisé par 4 réalisations et 1 passe décisive en 7 rencontres de Bundesliga, dont il est le leader avec ses partenaires, et notamment un autre Français, Marcus Thuram.

Mais celui qui avait véritablement lancé sa carrière du côté de l'OGC Nice sait que le chemin est encore long le concernant, s'il ne veut pas rester un joueur de complément dans le groupe France élargi. La concurrence est très rude aux avant-postes, et Pléa profite sans doute des absences d'Ousmane Dembélé, tout juste guéri d'une blessure, d'Anthony Martial, encore à l'infirmerie, tout comme Alexandre Lacazette ou Florian Thauvin. Nabil Fekir, qui a rejoué avec le Betis après avoir eu un pépin physique, n'a lui pas été sollicité par le sélectionneur. Et au final, c'est donc Pléa qui vient renforcer l'effectif tricolore.

Pour deux rencontres importantes qui plus est, dans la course à l'Euro 2020, en Islande vendredi prochain, puis contre la Turquie le lundi suivant au Stade de France, un adversaire qui avait fait mordre la poussière aux champions du monde en juin dernier (2-0). Charge à lui d'exploiter au mieux cette opportunité, et de prouver qu'il peut s'installer au niveau international. Car pour l'heure, Alassane Pléa n'est qu'un joker chez les Bleus. Il avait par ailleurs éprouvé quelques difficultés à "digérer" sa première convocation il y a presque un an, puisqu'il avait été un peu moins en vue au Borussia par la suite. L'ex-Lyonnais ou Auxerrois a attaqué la saison 2019-2020 tambour battant, peut-être dans l'espoir de créer la surprise en vue de l'Euro 2020 ?