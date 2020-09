Bundesliga : Schalke peut-il se relever ?

Une nouvelle ère s’est ouverte à Schalke 04 cet été. Arrivé au conseil d’administration du club en 1994 et à la présidence en 2001, le très contesté Clemens Tönnies a fini par laisser la main le 30 juin. Mis à l’écart pendant trois mois l’an dernier après avoir tenu des propos racistes, il s’est de nouveau retrouvé dans la tourmente par la suite. Déjà d’un point de vue sportif, car après une bonne entame, son équipe s’est totalement écroulée et a pris la 12e place de Bundesliga en terminant la saison sur une série de 16 matchs sans victoire.



Ce magnat de la viande a aussi été très critiqué en Allemagne en raison de la découverte d’un énorme "cluster" dans son abattoir de Gütersloh, où plus de 1 500 des 6 000 employés ont été infectés. Et il s’est également mis à dos les supporters pendant la pandémie de coronavirus, puisque les abonnés et les détenteurs de billets de match ont notamment été encouragés à ne pas demander de remboursement pour ces matchs à huis clos. Quelques jours avant l’annonce de sa démission, des centaines de supporters étaient d’ailleurs venus près du siège du club pour réclamer le départ de Tönnies, qui laisse derrière lui un déficit de près de 200 millions d’euros.

Les salaires limités

Et si le club de la Ruhr doit recevoir une aide exceptionnelle de 40 millions d'euros de la part du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, ses problèmes financiers sont loin d’être réglés. Et ce alors que les futurs salaires vont être limités à 2,5 millions d’euros par an. De quoi, par exemple, refroidir le néo-international allemand Suat Serdar, sous contrat jusqu’en 2022 et qui refuserait de prolonger, d’après Kicker. Autre joueur prometteur, Weston McKennie est lui déjà parti, puisque le milieu de terrain américain a fait l’objet d’un prêt payant à la Juventus, alors qu’Alexander Nübel, meilleur gardien du dernier Euro espoirs, a rejoint le Bayern Munich.



Du côté des recrues, outre les retours de prêts, l’expérimenté Vedad Ibisevic (36 ans) est venu renforcer l’attaque, tout comme Goncalo Paciencia, tout juste prêté par l’Eintracht Francfort et qui devrait pouvoir jouer vendredi soir face au Bayern Munich en ouverture de la saison. Une rencontre que vont en revanche manquer le capitaine Omar Mascarell et l’ancien Bordelais et Nancéien Salif Sané. Pour leur entraîneur David Wagner, qui préfère prendre les champions d’Europe "lors de la 1ère journée plutôt qu’à la 15e", Schalke, à la recherche d’une victoire depuis janvier, va prouver que cette série catastrophique n’est plus qu’un mauvais souvenir. "On en parle assez librement, avoue-t-il en conférence de presse. Mais on a décidé de montrer que l’on pouvait jouer bien mieux que beaucoup ne le pensent." Il risque de falloir du temps pour convaincre les sceptiques…

Vedad Ibisevic