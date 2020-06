Schalke 04 continue sa dérive

Dans deux semaines, la saison 2019-2020 de Bundesliga sera terminée. Une date qui doit être attendue avec impatience par les joueurs de Schalke 04. Depuis de longues semaines, ils sont à la dérive. Ce dimanche contre le Bayer Leverkusen, ils ont terminé un match de Bundesliga sans l'emporter pour la 13eme fois consécutive (1-1). La pire série de l'histoire du club. Les hommes de David Wagner ont perdu pied en janvier.

Depuis le 17 janvier et un succès contre Mönchengladbach (2-0), ils n'ont pas gagné le moindre match. Une performance encore plus embarrassante que le début de saison 1993-1994. Cette année-là, les Knappen ont failli se noyer à cause d'un horrible début de saison. Longtemps englués dans la zone rouge, ils ne s'étaient sauvés que pour un petit point en toute fin de saison.

Un triste record et une bonne nouvelle pour Schalke

Tout le contraire de la situation actuelle. La mauvaise passe a débuté durant l'hiver quand le club de Gelsenkirchen était cinquième et toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. Depuis, ils ont coulé mais peuvent respirer. Ce scénario évite au moins à une formation qui a gagné la Bundesliga à sept reprises de penser au pire. Car malgré le triste record battu ce week-end, les partenaires d'Alexander Nübel n'ont plus besoin de regarder derrière. Ils sont certains de terminer l'année au-dessus de la ligne de flottaison. Grâce à une fin de saison qui se rapproche et au faux-pas du Fortuna Düsseldorf contre le Borussia Dortmund (0-1), le maintien est désormais assuré. Un soulagement qui pourrait libérer un collectif qui a clairement besoin d'un déclic psychologique.

Un manque de chance criant face à Leverkusen

Le problème, c'est que Schalke a aussi besoin de chance. Et pour le moment, elle n'est clairement pas avec les Königsblauen. Le match de dimanche contre Leverkusen en est l'illustration (1-1). Dominés mais dangereux, les coéquipiers de Weston McKennie pensaient avoir fait le plus dur en profitant d'un penalty généreux pour ouvrir le score grâce au capitaine Caliguri. Mais à dix minutes du terme, une feinte de Daley Sinkgraven a perturbé la défense de Schalke et sur le centre de Wendell, Juan Miranda a marqué contre son camp. Une véritable désillusion qui a été accentuée par la dernière action du match.

Michael Gregoritsch a eu une énorme occasion en reprenant un centre de la tête mais Lukas Hradecky a réalisé une superbe parade sur sa ligne. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas... Le déroulé de ce match est le symbole d'une équipe en difficulté. L'illustration d'un club qui nage à contre-courant pour ne pas continuer sa chute au classement. Une chute qui quoi qu'il arrive, se terminera au plus tard dans une dizaine de jours.

