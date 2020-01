Alexander Nübel, Manuel Neuer : destins liés

Un clash Neuer-Nübel avant même de jouer sous le même maillot ?



Confirmed: Alexander #Nübel will leave FC Schalke 04 at the end of the season.#s04 pic.twitter.com/eX9K0HpFSa

— FC Schalke 04 (@s04_en) December 22, 2019

Attention, un Manuel Neuer peut en cacher un autre ! Au début du mercato hivernal, le Bayern Munich a officialisé l'arrivée d'Alexander Nübel pour le mois de juin. L'actuel gardien de Schalke 04 va entrer en concurrence avec l'international allemand dès la saison prochaine.Les deux portiers ont beaucoup de points en commun. Une anecdote le prouve : dans ses jeunes années à Paderborn, Nübel était surnommé Manuel à cause de sa ressemblance avec son futur coéquipier. Le ton est donné... Physiquement, ils sont quasiment identiques avec leur mètre 93. Dans le jeu, aussi. Athlétiques, ils sont forts dans les duels et excellent au pied, n'hésitant pas à jouer les libéros. Plus incroyable, les deux ont signé en faveur du Bayern Munich après avoir découvert la Bundesliga sous la tunique de Schalke 04 puis été capitaine du club de Gelsenkirchen.Le dernier rempart des Königsblauen a encaissé 18 buts en 15 rencontres, quand Manuel Neuer s'est incliné 22 fois en 19 matchs de Bundesliga. En moyenne par match, la différence est inférieure à 0,05 but.Malgré tous ces points communs, la cohabitation pourrait s'annoncer délicate. Manuel Neuer ne compte pas laisser le rôle de titulaire à sa jeune copie. Il l'a annoncé très clairement lors de la reprise de l'entraînement au début du mois de janvier. « Alex Nübel est un top gardien, qui appartient peut-être au futur. Mais ça ne change rien pour moi qu’il vienne au Bayern. Je suis un professionnel qui veut jouer tout le temps. » a annoncé le champion du monde 2014.. A moins que la logique sportive ne prenne le dessus. Sur le terrain, il est évident que la courbe ascendante est en faveur de la recrue alors que le trentenaire est chahuté en sélection nationale mais aussi en club désormais.Peu importe son statut la saison prochaine, Nübel a une saison à terminer avec Schalke. Ce vendredi soir, il fera son retour après quatre matchs de suspension.Lors de son absence, l'actuel sixième de Bundesliga a encaissé dix buts et perdu deux places au classement de la Bundesliga. Dès ce vendredi à l'Olimpiastadion, le capitaine des Königsblauen va pouvoir aider sa formation à repartir de l'avant. L'envoyer en Ligue des Champions serait un beau message d'adieu. Et un moyen de terminer son expérience avec les Knappen en faisant mieux que Neuer. Quand ce dernier était parti en 2011, 04 était 14eme de Bundesliga après s'être battu pour le maintien. L'élève a peut-être déjà dépassé le maître...