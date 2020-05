Bundesliga : Le onze-type des joueurs passés par Dortmund et le Bayern Munich

Harald Schumacher :



Si le gardien allemand a passé l'essentiel de sa carrière du côté de Cologne, le bourreau de Patrick Battiston a porté en fin de carrière les couleurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, avec quelques apparitions à clef.





Jürgen Kohler – Mats Hummels – Thomas Helmer :



Passé par la Bavière, Jürgen Kohler a ensuite fait un saut en Italie dans le Piémont, et plus précisément à la Juventus Turin, avant de venir au pays... au BvB, où il resta cinq saisons. Dernièrement, Hummels a, lui, alterné entre les deux clubs à plusieurs reprises depuis ses débuts professionnels en 2007. Enfin, Thomas Helmer a commencé par le Borussia avant de s'installer au Bayern dans la foulée et de se faire un palmarès digne de ce nom.





Stefan Reuter – Christian Nerlinger – Torsten Frings – Michael Rummenigge :



Formé à Nuremberg, Stefan Reuter, le piston droit de cette formation, a ensuite connu un parcours assez similaire à celui de Kohler, avec Munich, la Juventus et finalement un retour au pays via Dortmund. Formé en Bavière, Chrisitian Nerlinger a imité son père Helmut, un ancien footballeur qui avait évolué dans les deux clubs. Si c'est avec le Werder Brême et la sélection qu'il s'est fait un nom et une réputation, Torsten Frings a joué quelque temps avec les deux équipes sans briller que d'ordinaire. Enfin, au milieu, on retrouve également Michael Rummenigge, le frère de Karl-Heinz, qui a presque disputé autant de matchs dans chaque formation.





Mario Götze – Robert Lewandowski – Jürgen Wegmann :

Devant, on peut voir deux joueurs dont la carrière n'est pas encore terminée. Tout d'abord, Mario Götze a, lui, passé trois ans en Bavière avant de retourner à Dortmund depuis 2016 après un premier passage de 2009 à 2013. En fin de contrat cet été, il ne devrait cette fois pas rebondir en Bavière. Excellent buteur, Robert Lewandowski sévit désormais avec le Bayern après quatre saisons dans la Ruhr, où il enfilait déjà les buts. Pour terminer, Jürgen Wegmann sévissait à la fin du 20eme siècle et est également passé par Schalke 04...