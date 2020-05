C’est LE match à ne pas rater ! Vous le savez, il n’y a que le football allemand à suivre actuellement pour les amoureux du ballon rond et on est bien heureux de vous proposer tous les matchs en direct sur nos antennes.

Et s’il y a bien UNE rencontre à regarder en Bundesliga, c’est bien évidemment ce Borussia Dortmund - Bayern Munich. Et ce, pour plusieurs raisons :



- Parce que c’est le match au sommet, avec le leader qui se déplace chez son dauphin.

- Parce que ces deux équipes ont dominé le foot allemand depuis le titre surprise de Wolfsburg en 2009.

- Parce que Dortmund, en cas de victoire, aura peut-être la possibilité de mettre fin à la domination de son rival.



Le Bayern, qui a glané les sept derniers titres de champion d’Allemagne, possède quatre longueurs d’avance sur Dortmund avant le coup d’envoi. Ce qui veut dire, bien sûr, que les hommes de Lucien Favre peuvent revenir à un petit point s’ils arrivent à faire aussi bien que la saison dernière (victoire 3-2 au Signal Iduna Park).



Et Dortmund ferait mieux de se focaliser plutôt sur ce résultat-là que sur ses récents matchs à Munich car les trois dernières fois à l’Allianz Arena, le Bayern a gagné 6-0, 5-0 et 4-0 ! Le 4-0 était en novembre et c’était le premier match sur le banc pour Hansi Flick, l’entraineur qui a remplacé Niko Kovac. Flick a transformé le Bayern, redonnant confiance à une équipe qui avait commencé à douter.

Effectivement, les Bavarois arrivent à Dortmund en pleine forme, sur une série de 12 victoires et un nul (à Leipzig). Le septuple champion en titre est redevenu l’ogre de ce championnat, inscrivant 55 buts pour les 17 premiers matchs sous les ordres de Flick - jamais un entraineur a fait aussi bien pour ses débuts dans l’histoire du foot allemand ! En tout, le Bayern a marqué 80 buts en 27 journées !



En face, Dortmund va plutôt bien aussi. Neuf victoires sur les dix derniers matchs de Bundesliga et pas un but pris depuis la reprise avec une victoire 4-0 contre Schalke, puis 2-0 à Wolfsburg samedi dernier. Favre peut compter sur une équipe sûre de ses forces et heureuse de jouer un football de contre-attaque grâce à la rapidité de ses attaquants et de ses latéraux. Sachant que le Bayern domine souvent la possession du ballon, l’efficacité de ces contres risque d’être un élément clé.

Il y a tellement de « match dans le match » fascinants dans cette rencontre qu’on a du mal à savoir par où commencer. Allez, on se lance avec les avant-centres :



- Robert Lewandowski, d’un côté, l’ancien joueur de Dortmund qui réussit une saison remarquable avec 27 buts en championnat. Souvent buteur contre son ancien club, le Polonais a inscrit un doublé lors du match aller et donne l’impression d’être au sommet de son art. Lewandowski est bien parti, en tous cas, pour finir la saison comme meilleur buteur du championnat pour la cinquième fois.





- En face, il y aura Erling Haaland, 19 ans seulement mais déjà craint par les meilleurs défenseurs du monde. Le géant norvégien a rejoint Dortmund en janvier après avoir brillé à Salzburg. Pour son premier match de Bundesliga, Haaland, entré en jeu à la 56eme minute alors que Dortmund perdait 1-3 contre Augsbourg, a su se distinguer de suite. Il a marqué son premier but après trois minutes avant de terminer la rencontre avec un triplé pour une victoire du Borussia 5-3 ! Haaland a déjà marqué 13 buts en 13 matchs pour Dortmund et on se demande pendant combien de temps le club va pouvoir le garder.



Le Bayern peut compter sur un Thomas Muller revitalisé, buteur le week-end dernier lors de la victoire 5-2 sur Francfort et auteur de sa 17eme passe décisive de la saison. Et Serge Gnabry, remplaçant samedi, est en train de vivre la meilleure saison de sa carrière. Côté français, Kingsley Coman et Benjamin Pavard, étaient titulaires contre Francfort. Lucas Hernandez, lui, est resté sur le banc et a du mal à retrouver une place de titulaire puisque David Alaba assure très bien en défense centrale et Alphonso Davies s’est imposé comme arrière gauche. Le Canadien de 19 ans est la révélation de cette saison Bundesliga. Ailier devenu défenseur, il est l’un des joueurs le plus rapide du championnat. D’ailleurs, ça risque d’aller très vite sur son côté avec l’attaquant anglais Jadon Sancho et le très offensif latéral marocain, Achraf Hakimi (excellent de nouveau cette saison) en face. Ça promet !



Marco Reus sera malheureusement absent mais Dortmund possède avec Julian Brandt, un joueur formidablement créatif pour le remplacer et fluidifier le jeu de son équipe. Brandt est en pleine bourre, impliqué sur les quatre buts contre Schalke. L’autre joueur de Dortmund en pleine confiance est l’ancien joueur de Lorient, Raphael Guerreiro. Le Portugais, doté d’une rare intelligence dans le jeu, a inscrit trois buts en deux matchs depuis la reprise.



Bref, il y a mille raisons de ne pas rater ce match !

Les deux clubs auront six matchs à jouer par la suite. Si le Bayern s’impose, les Bavarois auront sept points d’avance et on peut penser que le titre sera dans la poche. Mais le champion doit encore jouer sur la pelouse du Bayer Leverkusen (qui a gagné 2-1 à Munich cette saison), recevoir le Borussia Moenchengladbach et aller à Wolfsburg lors de la dernière journée. Dortmund a, sur le papier, un calendrier moins compliqué. Sa visite à Leipzig pour l’avant-dernière journée est la seule rencontre face à un club du Top 8. Le suspense reste entier !

Borussia Dortmund - Bayern Munich

A partir de 18.00 sur be IN SPORTS1

Avec Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou aux commentaires et Patrice Ferri en plateau avec Darren.