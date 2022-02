Andy Murray peut avoir le sourire. Ce mercredi soir, le Britannique s'est qualifié pour le 2eme tour à Rotterdam grâce à une victoire en deux sets face à Alexander Bublik (7-6, 6-4) en 1h43 de jeu. Contre le récent vainqueur du tournoi de Montpellier, l'actuel 95eme au classement ATP s'est fait une belle frayeur dans la première manche en perdant son service à 5-5, avant de débreaker face au Kazakh dans la foulée. Du coup, c'est au tie-break que l'homme aux trois titres du Grand Chelem a fait la différence en commettant légèrement moins de fautes que son adversaire (8-6). Derrière, Murray a pris une nouvelle fois le service de son adversaire à 3-3 pour s'échapper définitivement dans ce match. D'un jeu blanc, le Britannique a ensuite entériné sa victoire, qui lui permettra d'affronter Felix Auger-Aliassime au 2eme tour du tournoi néerlandais. Le vainqueur de ce dernier duel aura ensuite rendez-vous avec Cameron Norrie, qui a tenu son rang. Tête de série numéro 6 à Rotterdam, le vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells fin 2021 s'est offert Karen Khachanov en deux sets (6-4, 7-6) et 1h51 de jeu. Devant après avoir glané la première manche, l'actuel 13eme mondial a par la suite dû batailler pour ne pas voir le Russe revenir, lui qui a été mené 4-1 et qui a dû sauver deux balles de set avant le jeu décisif. C'est finalement durant ce dernier que Norrie est venu à bout de son adversaire du jour sur sa deuxième opportunité de conclure (7-5).

Musetti et de Minaur déjà en quarts

Début de saison toujours aussi inégal pour Hubert Hurkacz. Battu dès le 2eme tour à l'Open d'Australie par Adrian Mannarino il y a quelques semaines, le Polonais a subi le même sort à Rotterdam. Opposé à Lorenzo Musetti, le 11eme mondial à l'ATP est tombé en trois sets (6-3, 5-7, 6-3) et 2h06 de jeu ce mercredi, lui qui avait sorti Jo-Wilfried Tsonga pour son entrée en lice. En grande forme, le prodige italien a rapidement pris les devants dans cette rencontre, avant de voir Hurkacz revenir à égalité grâce à son seul break du match. Mais, finalement, c'est bien le natif de Carrare qui a eu le dernier mot en prenant une nouvelle fois le service de son adversaire à 4-3 dans la dernière manche et a ensuite pu conclure. Dans le même temps, Alex de Minaur s'en est sorti face à Mackenzie McDonald en trois sets également (7-6, 1-6, 6-4) et 2h29 de jeu. Autoritaire lors du 1er tour face à David Goffin, l'Australien a cette fois dû s'employer pour dominer son adversaire du jour, qui a parfaitement réagi après la perte de la première manche en égalisant grâce à un cinglant 6-1. A égalité, si l'Australien a craqué en premier en lâchant son service, McDonald n'a pas su conserver son avance bien longtemps (débreak dans la foulée) et a fini par rendre les armes suite à un nouveau break à 5-4.

Gaston toujours impuissant face à Kwon

Les semaines se suivent et se ressemblent visiblement pour Hugo Gaston. Battu par Soon-Woo Kwon la semaine dernière au 1er tour du tournoi de Montpellier, le Français est une nouvelle fois tombé d'entrée lors du tournoi en salle de Rotterdam cette fois-ci (6-3, 6-3). Initialement éliminé lors des qualifications par l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, le gaucher a été repêché suite au forfait d'Arthur Rinderknech, blessé au poignet depuis plusieurs semaines déjà. Redoutable en retour de service, le Sud-Coréen a converti un nombre incroyable de points sur la mise en jeu du Toulousain. Trop friable dans ce compartiment si primordial au haut niveau, le Français a perdu son service à trois reprises dans chaque manche, toutes deux soldées sur le score identique de 6-3, après 1h19 passé sur le court. En 8eme de finale, le 53eme joueur mondial affrontera le Russe Andrey Rublev, tête de série numéro 2 du tournoi et 7eme joueur au classement ATP. C'est en revanche terminé pour l'ensemble des Tricolores présents à Rotterdam en ce début de semaine. Après Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, Hugo Gaston est le troisième à chuter au 1er tour.



Avec F.B.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)

De Minaur (AUS) bat McDonald (USA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Hurkacz (POL, n°4) : 6-3, 5-7, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) - Lehecka (RTC, Q)



Norrie (GBR, n°6) bat Khachanov (RUS) : 6-4, 7-6 (5)

Murray (GBR, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Griekspoor (PBS, WC) - Fucsovics (HON)

Kwon (KOR) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4

Ivashka (BIE) bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3

McDonald (USA) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2



Hurkacz (POL, n°4) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (7)

Musetti (ITA) bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2

Lehecka (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Khachanov (RUS) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)

Murray (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (6), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2



Griekspoor (PBS, WC) bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)

Fucsovics (HON) bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2

Kwon (KOR) bat Gaston (FRA) : 6-3, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4