Open 13 Provence : Les Aces ont encore eu grand cœur !

Un chèque de 18 750 euros remis après la finale



Merci à tous les serveurs pendant l'@open13 ! Grâce à leurs aces, nous avons pu récolter la somme de 18 750 € au profit de l'association #Assami, partenaire culturel des Théâtres. #AcesDuCoeur @BNPParibas pic.twitter.com/JHzuo4tSnk

— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 21, 2022

Une fois de plus, les Aces ont eu... grand coeur. Depuis 2015, l'initiative solidaire "Les Aces du Coeur" lancée par BNP Paribas permet de récolter des dons conséquents en faveur de projets sociétaux et d'entraide, comme l’amélioration des conditions de vie dans les services de néonatalogie d'hôpitaux situés à proximité des tournois. Le dispositif a été renouvelé la semaine dernière à Marseille à l'occasion de la trentième édition de l'Open 13 Provence, remportée par le Russe Andrey Rublev, vainqueur en finale du Canadien Felix Auger-Aliassime après avoir mis fin au rêve au tour précédent de Benjamin Bonzi. Le français n'avait jamais dépassé le cap des huitièmes sur le circuit ATP avant sa superbe semaine dans la cité phocéenne, tombeur notamment sur sa route du numéro 15 mondial Aslan Karatsev.Cette fois, les aces réalisés lors de la compétition ont été monétisés en faveur de l'association "ASSAMI", qui œuvre pour la culture et notamment l'accessibilité au théâtre pour tous. A raison de 50 euros récoltés pour chaque ace réussi sur le court principal pendant le tournoi, 18 750 euros ont ainsi été récoltés pour cette association qui fait intervenir tout au long de l'année des comédiens mais aussi des musiciens dans les hôpitaux, les centres de soins palliatifs et les maisons de retraite. A l'issue de la finale, Pierre Veyres, le directeur BNP Paribas de la région sud-est, a remis le chèque à Dominique Bluzet, directeur des théâtres et membre fondateur de l'Assami. En sept années d'existence, les "Aces du Coeur" ont déjà permis de reverser plus de 600 000 euros aux différents projets soutenus par le dispositif.