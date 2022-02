Classement ATP : Rinderknech gagne huit places, Bonzi grimpe de cinq positions

Une belle semaine récompensée. La semaine dernière, le Français Arthur Rinderknech a atteint les demi-finales du tournoi ATP de Doha au Qatar. Avant finalement de chuter contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili. Toutefois, ce beau parcours permet ainsi au Tricolore de réaliser une belle remontée. Un bond de huit positions lui permet ainsi d'occuper désormais la 53eme place mondiale. Celui qui n'a encore jamais fait mieux que 48eme joueur mondial pourrait poursuivre sur sa lancée. A condition qu'il passe l'obstacle espagnol Roberto Bautista Agut, 15eme joueur mondial, ce mardi, à l'occasion de son entrée en lice au tournoi ATP de Dubaï. Autre belle progression à signaler, dans le camp tricolore, celle de Benjamin Bonzi.

Monfils reste à la 25eme place

Le Français, grâce à une demi-finale au tournoi ATP de Marseille, finalement perdue contre le Russe Andrey Rublev, 7eme joueur mondial, gagne cinq positions pour se retrouver désormais 64eme joueur mondial. Bonzi, dont le meilleur classement est la 60eme place mondiale, se retrouvera, cette semaine, au Challenger de Pau, avec un premier tour prévu contre son compatriote Maxime Janvier. En ce qui concerne les autres Français, Benoît Paire et Richard Gasquet gagnent trois places chacun, pour se retrouver respectivement 49eme et 73eme. De son côté, Ugo Humbert progresse d'une position et se retrouve 41eme. Si Gaël Monfils ne bouge pas et reste 25eme, en revanche, Adrian Mannarino et Hugo Gaston chutent de deux positions et se retrouvent désormais 55eme et 70eme. Enfin, le top 10 mondial reste totalement inchangé.



Classement ATP au lundi 21 février 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 875 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 8 435

3- Alexander Zverev (ALL) 7 515

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 565

5- Rafael Nadal (ESP) 6 515

6- Matteo Berrettini (ITA) 4 928

7- Andrey Rublev (RUS) 4 590

8- Casper Ruud (NOR) 3 975

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 883

10- Jannik Sinner (ITA) 3 429

...

25- Gaël Monfils (FRA) 1 813

41- Ugo Humbert (FRA) 1 248 (+1)

49- Benoît Paire (FRA) 1 110 (+3)

53- Arthur Rinderknech (FRA) 1 066 (+8)

55- Adrian Mannarino (FRA) 1 064 (-2)

64- Benjamin Bonzi (FRA) 929 (+5)

70- Hugo Gaston (FRA) 887 (-2)

73- Richard Gasquet (FRA) 852 (+3)

…