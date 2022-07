ATP - Umag : Sinner se qualifie pour les quarts

Jannik Sinner était trop fort. Ce mercredi, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Umag en Croatie, sur terre battue, après avoir éliminé l'Espagnol Jaume Munar, 59eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h56 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs se sont pris leur service respectif d'entrée. Même si l'Espagnol a dû s'y reprendre à trois fois pour effacer son handicap. Dans la foulée, Jaume Munar a également dû sauver deux balles de nouveau break. Et finalement, au pire des moments, soit à 4-4, le moins bien classé des deux a fini par de nouveau craquer et céder une nouvelle mise en jeu, malgré une nouvelle balle sauvée. Dans la foulée, l'Italien n'a eu besoin que d'une balle de set pour conclure et empocher cette première manche (6-4).

Rune et Molcan prennent la porte

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux premiers jeux équilibrés, les services des deux joueurs se sont quelque peu enrayés. De 1-1 à 3-2 en faveur du Transalpin, aucun des deux joueurs n'a alors réussi à remporter le sien. Même s'il a réussi à sauver deux des trois balles de break obtenues par son adversaire du jour, qui en a fait de même, mais sur un jeu, le 59eme joueur mondial avait donc bel et bien un break de retard, à ce moment-là. Un handicap conservé jusqu'au bout et Jannik Sinner est ensuite allé mettre un point final à cette rencontre, à sa sixième opportunité, tout en ayant également dû sauver deux balles de débreak dans ce même ultime jeu (6-4). En revanche, c'est terminé pour le Danois Holger Rune, 27eme joueur mondial et tête de série n°3, sorti par l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 82eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 6-3, 6-2) et 1h49 de jeu, et pour le Slovaque Alex Molcan, 38eme joueur mondial et tête de série n°5, éliminé par l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 86eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 6-2, 6-3) et 2h41 de jeu.