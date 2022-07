ATP - Umag : Cecchinato domine Musetti pour rejoindre les quarts de finale

Lorenzo Musetti s’arrête à six. Sacré le week-end passé à Hambourg, l’Italien a vu sa série de succès prendre fin ce jeudi à l’occasion des huitièmes de finale du tournoi ATP d’Umag face à son compatriote Marco Cecchinato, issu des qualifications. Ce dernier a pis le meilleur départ avec le break pour mener deux jeux à rien mais le 31eme mondial a répliqué en enchaînant trois jeux de suite pour se relancer. Toutefois, son adversaire n’a pas fléchi et effacé le break de retard fraîchement concédé. Au tout dernier moment, Marco Cecchinato a su saisir sa chance pour remporter le premier set sur le service de Lorenzo Musetti. La deuxième manche a démarré tambour battant pour le 151eme mondial qui, une nouvelle fois, a pris d’entrée le service de son adversaire pour mener trois jeux à rien. Mais, cette fois, Marco Cecchinato n’a pas laissé la moindre occasion de revenir dans le match à son adversaire et compatriote. Solide au service, ce dernier a scellé le sort de la rencontre à sa deuxième balle de match (6-4, 6-3 en 1h17’) et retrouvera soit un autre Italien, Franco Agamenone, soit la tête de série numéro 4 Sebastian Baez pour une place dans le dernier carré.