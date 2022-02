ATP - Santiago : Baez domine Ramos-Viñolas et rallie la finale

SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Apparemment déséquilibrée sur le papier, la première demi-finale du tournoi de Santiago a pourtant livré une sacrée surprise. Le vainqueur du récent tournoi de terre battue à Cordoba en Argentine, Albert Ramos-Viñolas, s'est incliné contre Sebastian Baez après une lutte acharnée de 2h34. Assez solide sur sa mise en jeu,. Mais surtout par son sang-froid dans les moments-clés de la partie. Comme lorsqu'il a confisqué la mise en jeu de l'Espagnol à 5-4 pour s'adjuger le premier set. Cependant, lorsque Albert Ramos-Viñolas a remporté la seconde manche on a pensé à la fin du rêve pour Sebastian Baez. Que nenni ! Celui-ci s'est révolté et n'a plus concédé la moindre balle de break. Il a tout d'abord chipé le premier jeu de service de l'Espagnol dans le 3eme acte final, au terme d'un jeu interminable. La victoire d'une bataille des nerfs décisive qui lui a permis d'achever par la suite le 34eme joueur mondial en beauté, sur sa mise en jeu (6-4, 4-6, 6-2). En finale ce dimanche, Sebastian Baez tentera de remporter l'Open du Chili, un an après avoir remporté cette étape dans le circuit Challenger. Il attend le vainqueur du duel opposant le local de l'étape Alejandro Tabilo et l'Espagnol Pedro Martinez.Tabilo (CHI) - Martinez (ESP, n°4)bat Ramos-Viñolas (ESP, n°2) : 6-4, 4-6, 6-2bat Kecmanovic (SER, n°6) : 6-1, 6-4bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-2bat Monteiro (BRE) : 7-5, 3-6, 6-4bat Bagnis (ARG, n°8) : 7-5, 6-2bat Garin (CHI, n°1) : 6-3, 6-3bat Pucinelli de Almeida (BRE, Q) : 6-2, 6-0bat Munar (ESP) : 6-4, 5-7, 7-5bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-1, 6-3bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3bat Delbonis (ARG, n°3) : 3-6, 6-4, 6-1bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2bat Taberner (ESP) : 6-2, 7-6 (4)- Byebat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1- Byebat Galan (COL) : 6-1, 6-3bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4- Byebat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4bat J.-M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5- Bye