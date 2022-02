ATP - Rotterdam : Plus aucun Français dans le tableau

Kwon over Gaston!

1er tour

Tsonga (FRA, WC)

Humbert (FRA)

Gaston (FRA)

Les semaines se suivent et se ressemblent visiblement pour Hugo Gaston. Battu par Soon-Woo Kwon la semaine dernière au premier tour du tournoi de Montpellier, le Français est une nouvelle fois tombé au premier tour du tournoi en salle de Rotterdam cette fois-ci (6-3, 6-3). Initialement éliminé en qualifications par l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles,, blessé au poignet depuis plusieurs semaines déjà.Redoutable en retour de service, le Sud-Coréen a converti un nombre incroyable de points sur la mise en jeu d'Hugo Gaston. Trop friable dans ce compartiment si primordial au haut niveau,. En 8eme de finale, le 53eme joueur mondial affrontera la tête de série numéro 2 du tournoi et 7eme joueur au classement ATP, le Russe Andrey Rublev. C'est en revanche terminé pour l'ensemble des Tricolores présents à Rotterdam en ce début de semaine. Après Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, Hugo Gaston est le troisième à chuter au premier tour.bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2bat: 6-4, 7-6 (7)bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4bat: 6-2, 6-4bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)Bublik (KAZ) - Murray (GBR, WC)bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2bat: 6-3, 6-3bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4