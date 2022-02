ATP - Pune : Première finale pour Ruusuvuori

Un Finlandais en finale d'un tournoi ATP ! Neuf ans après Jarkko Nieminen à Düsseldorf, c'est Emil Ruusuvuori qui disputera une finale sur le circuit ATP, ce dimanche du côté de Pune, en Inde. Le joueur de 22 ans, 87eme mondial et tête de série n°6, a tenu son rang en se défaisant du Polonais Kamil Majchrzak en demi-finale : 6-3, 7-6 en 1h46. Auteur de 10 aces et 70% de premières balles, il n'a été breaké qu'une seule fois lors de cette rencontre. Dans le premier set, il a réussi le break décisif à 4-3 et a empoché la manche lors du jeu suivant, sur sa troisième balle de set. Dans le deuxième, le Polonais a breaké en premier à 4-3, mais il a cédé sa mise en jeu au moment où il servait pour le set (5-5). Il a de nouveau craqué dans le tie-break, et dans les grandes largeurs, puisque Ruusuvuori l'a remporté 7-0 ! Dimanche, le Finlandais tentera de remporter le premier trophée de sa carrière face à Elias Ymer ou Joao Sousa, qu'il n'a encore jamais affrontés.



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



Demi-finales

E.Ymer (SUE, Q) - J.Sousa (POR)

Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Majchrzak (POL) : 6-3, 7-6 (0)



Quarts de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Travaglia (ITA, n°8) : 6-4, 7-6 (4)

J.Sousa (POR) bat Altmaier (ALL, n°5) : 6-2, 6-3

Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Vesely (RTC, n°4) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Musetti (ITA, n°2) : 6-2, 6-7 (5), 6-4



Huitièmes de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Karatsev (RUS, n°1) : 6-2, 7-6 (3)

Travaglia (ITA, n°8) bat Bhambri (IND) : 6-3, 6-2

J.Sousa (POR) bat Mager (ITA, n°3) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Altmaier (ALL, n°5) bat Albot (MOL) : 3-6, 6-4, 6-4



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-3, 6-3

Vesely (RTC, n°4) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Halys (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Musetti (ITA, n°2) bat Vukic (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 6-3



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE, Q) bat Moroni (ITA, Q) : 7-5, 3-6, 6-4

Bhambri (IND) bat Kovalik (SLQ) : 6-7 (10), 6-2, 7-5

Travaglia (ITA, n°8) bat Ramanathan (IND, WC) : 7-6 (7), 4-6, 6-3



Mager (ITA, n°3) - Bye

J.Sousa (POR) bat Kadhe (IND, WC) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2

Albot (MOL) bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Altmaier (ALL, n°5) bat Gunneswaran (IND, WC) : 7-6 (5), 6-2



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 7-6 (11)

Kopriva (RTC, Q) bat Ilkel (TUR) : 6-4, 6-2

Zapata Miralles (ESP) bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1

Vesely (RTC, n°4) - Bye



Halys (FRA) bat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2

Majchrzak (POL) bat Clarke (GBR, Q) : 6-3, 7-5

Vukic (AUS) bat Grenier (FRA) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Musetti (ITA, n°2) - Bye