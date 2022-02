ATP - Pune : João Sousa remporte son quatrième titre en carrière

João Sousa ajoute un quatrième ligne à son palmarès. Quatre ans après son succès à domicile lors du tournoi d’Estoril, le Portugais s’est adjugé le tournoi ATP de Pune au terme d’une finale accrochée contre Emil Ruusuvuori. Le Finlandais, qui disputait ce dimanche sa première finale, a pensé avoir fait le plus dur en breakant João Sousa pour mener cinq jeux à trois et servir pour le gain de la première manche. Le 137eme mondial s’est alors remobilisé pour revenir à cinq jeux partout et emmener son adversaire au jeu décisif. Un tiebreak durant lequel les deux joueurs a eu l’occasion de faire la différence mais, au bout du suspense, c’est João Sousa qui a pris l’ascendant. Sur sa lancée, le Portugais a breaké d’entrée pour mener quatre jeux à rien dans le deuxième set. C’est alors qu’Emil Ruusuvuori a retrouvé son jeu pour aligner cinq jeux consécutifs et relancer cette finale en égalisant à une manche partout. João Sousa ne s’est alors pas effondré, prenant à nouveau le service du Finlandais dès les premiers échanges pour mener trois jeux à rien. Un break qui a été complété par un deuxième pour permettre au Portugais de mener cinq jeux à un. A la troisième balle de match, João Sousa a mis un terme aux débats (7-6, 4-6, 6-1 en 2h45’) pour compléter son palmarès. Pour Emil Ruusuvuori, cette première finale sera une leçon à retenir pour la suite de sa carrière.



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



Finale

J.Sousa (POR) bat Ruusuvuori (FIN, n°6) : 7-6 (9), 4-6, 6-1



Demi-finales

J.Sousa (POR) bat E.Ymer (SUE, Q) : 5-7, 7-6 (4), 7-5

Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Majchrzak (POL) : 6-3, 7-6 (0)



Quarts de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Travaglia (ITA, n°8) : 6-4, 7-6 (4)

J.Sousa (POR) bat Altmaier (ALL, n°5) : 6-2, 6-3

Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Vesely (RTC, n°4) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Musetti (ITA, n°2) : 6-2, 6-7 (5), 6-4



Huitièmes de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Karatsev (RUS, n°1) : 6-2, 7-6 (3)

Travaglia (ITA, n°8) bat Bhambri (IND) : 6-3, 6-2

J.Sousa (POR) bat Mager (ITA, n°3) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Altmaier (ALL, n°5) bat Albot (MOL) : 3-6, 6-4, 6-4



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-3, 6-3

Vesely (RTC, n°4) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Halys (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Musetti (ITA, n°2) bat Vukic (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 6-3



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE, Q) bat Moroni (ITA, Q) : 7-5, 3-6, 6-4

Bhambri (IND) bat Kovalik (SLQ) : 6-7 (10), 6-2, 7-5

Travaglia (ITA, n°8) bat Ramanathan (IND, WC) : 7-6 (7), 4-6, 6-3



Mager (ITA, n°3) - Bye

J.Sousa (POR) bat Kadhe (IND, WC) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2

Albot (MOL) bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Altmaier (ALL, n°5) bat Gunneswaran (IND, WC) : 7-6 (5), 6-2



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 7-6 (11)

Kopriva (RTC, Q) bat Ilkel (TUR) : 6-4, 6-2

Zapata Miralles (ESP) bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1

Vesely (RTC, n°4) - Bye



Halys (FRA) bat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2

Majchrzak (POL) bat Clarke (GBR, Q) : 6-3, 7-5

Vukic (AUS) bat Grenier (FRA) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Musetti (ITA, n°2) - Bye