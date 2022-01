Medvedev sur les talons de Djokovic, Federer et Thiem en perdition. En attendant de peut-être le déloger très vite de son trône de leader, Daniil Medvedev, battu en finale de l'Open d'Australie par Rafael Nadal dimanche, met la pression sur le Serbe. Ce lundi, le Russe n'accuse plus que 890 points de retard sur le grand absent de ce premier Majeur de la saison au sein d'un Top 10 inchangé. Malgré son 21eme sacre en Grand Chelem, l'extra-terrestre Nadal conserve en effet pour le moment sa cinquième place dans la hiérarchie, devant Matteo Berrettini, dominé par le Majorquin en quarts de finale et qui grimpe en sixième position, en lieu et place d'Andrey Rublev, qui recule encore d'un rang. Toujours éloigné des courts, Roger Federer apparaît désormais à la trentième place. Le Suisse qui avait atteint les demi-finales à Melbourne il y a deux ans chute encore (-13) et sort du Top 20. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 23 avril 2001.

Top 15 droit devant pour Monfils



La traversée du désert continue également pour un autre champion Dominic Thiem. A l'arrêt lui aussi, l'Autrichien recule à la 37eme place. Pour Gaël Monfils, en revanche, le baromètre est au beau fixe en ce début de saison. Quart de finaliste à Melbourne, le numéro 1 français grimpe au seizième rang (+4). Quinzaine fructueuse également pour Adrian Mannarino, qui passe de la 69eme à la 58eme place, comme pour Corentin Moutet, qui effectue lui aussi un bond d'onze places (89eme), Richard Gasquet (75eme, +6) et Benoît Paire (54eme, +2). Contraint de déclarer forfait avant son deuxième match, face au Britannique Evans, Arthur Rinderknech en fait les frais au classement. Le Varois, 48eme avant cet Open d'Australie, chute au 60eme rang.



Classement ATP au lundi 31 janvier 2022

1- Novak Djokovic (SER) 11 015 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 125

3- Alexander Zverev (ALL) 7 780

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 170

5- Rafael Nadal (ESP) 6 875

6- Matteo Berrettini (ITA) 5 278 (+1)

7- Andrey Rublev (RUS) 4 830 (-1)

8- Casper Ruud (NOR) 4 065

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 923

10- Jannik Sinner (ITA) 3 705

...

16- Gaël Monfils (FRA) 2 553 (+4)

40- Ugo Humbert (FRA) 1 318

54- Benoît Paire (FRA) 1 120 (+2)

58- Adrian Mannarino (FRA) 1 049 (+11)

60-Arthur Rinderknech (FRA) 1 042 (-12)

68- Benjamin Bonzi (FRA) 924 (-5)

69- Hugo Gaston (FRA) 921 (-2)

75- Richard Gasquet (FRA) 852 (+6)

89- Corentin Moutet (FRA) 772 (+11)

…