ATP - Indian Wells : Bonzi, Tsitsipas et Ruud s'arrêtent au troisième tour

Fin de parcours pour Bonzi. Après l'exploit de Gaël Monfils, tombeur un peu plus tôt du numéro 1 mondial Daniil Medvedev, qui ne l'est déjà plus, Benjamin Bonzi, le jeune joueur français qui monte, rêvait lui aussi de créer l'une des sensations de la nuit et de poursuivre son aventure à Indian Wells, lui qui n'avait encore jamais atteint le troisième tour dans un Masters 1000 avant de poser les pieds pour la première fois sur le sol du désert californien. Pour ses retrouvailles avec Jannik Sinner, deux ans après avoir vécu un calvaire face à l'Italien à Roland-Garros, le Gardois n'est pas passé loin de prendre sa revanche et de se hisser en huitièmes de finale. Malheureusement pour le demi-finaliste du tournoi de Marseille en février dernier, il n'a pas su profiter de toutes les opportunités qu'il lui a été donné de saisir dans cette rencontre face au numéro 10 mondial et a fini par baisser les armes, au bout de trois sets (7-6, 3-6, 6-4) et 2h38 de jeu. Et sans avoir aucunement à rougir de sa prestation. Le dernier appelé en équipe de France de Coupe Davis peut notamment regretter les deux balles de set qu'il a laissé passer à 5-4 dans la première manche alors qu'un débreak dans la foulée de celui réussi rapidement par Sinner lui avait permis de tout de suite recoller.

Et maintenant cap sur Miami pour Bonzi !

Mais même mené un set à rien, le protégé de Lionel Zimbler ne s'est pas laissé abattre. Il a d'ailleurs trouvé tout de suite la force de revenir dans la partie en égalisant à une manche partout en prenant deux fois le service de l'Italien dans le deuxième set et en menant d'entrée 2-0. En revanche, dans le dernier set, Sinner a pris les choses en main et la réaction de Bonzi, revenu à 5-3 puis 5-4 alors que son adversaire avait mené 5-2, n'a pas suffi. Direction Miami désormais pour celui qui avait assuré récemment avoir "compris beaucoup de choses" et était certain d'avoir "passé un cap" à Marseille, où il réside. Une chose est sûre : "La Bonze" est en pleine ascension et cela s'est encore confirmé ce lundi sur le Stadium 3, où le natif de Nîmes n'est pas passé très loin d'ajouter Sinner à un tableau de chasse qui compte déjà Aslan Karatsev et Lorenzo Sonego. Et qui ne demande qu'à s'étoffer.

Tsitsipas et Ruud au tapis

Si Jannik Sinner, tête de série numéro 10 de ce premier Masters 1000 de la saison, est passé entre les gouttes face à Benjamin Bonzi, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, qui font eux aussi partie des favoris, n'ont pas connu autant de réussite. Le numéro 5 mondial comme le 8eme au classement ATP n'iront pas plus loin que le troisième tour. Le Grec s'est fait renverser en trois sets (1-6, 6-3, 6-2) par le jeune Américain Jenson Brooksby, finaliste malheureux à Dallas le mois dernier et 43eme au classement, malgré une excellente entame de match. Le Norvégien, quant à lui, a subi la loi d'un Nick Kyrgios très appliqué et dominateur lors de deux manches (6-4, 6-4) logiquement remportées par le bouillant Australien classé aujourd'hui à la 132eme place.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



3eme tour

Monfils (FRA, n°26) bat Medvedev (RUS, n°1) : 4-6, 6-3, 6-1

Alcaraz (ESP, n°19) bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-2, 6-0

Norrie (GBR, n°12) bat Basilashvili (GEO, n°18) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA) bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 1-6, 6-3, 6-2



Nadal (ESP, n°4) bat Evans (GBR, n° 27) : 7-5, 6-3

Opelka (USA, n°17) - Shapovalov (CAN, n°13)

Sinner (ITA, n°10) bat Bonzi (FRA) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-4



Berrettini (ITA, n°6) - Harris (AFS, n°30)

Kecmanovic (SER) - Van de Zandschulp (PBS)

Munar (ESP, Q) - Fritz (USA, n°20)

De Minaur (AUS, n°29) - Paul (USA)



Rublev (RUS, n°7) - Tiafoe (USA, n°28)

Johnson (USA, WC) - Hurkacz (POL, n°11)

Schwartzman (ARG, n°14) - Isner (USA, n°23)

Bublik (KAZ, n°31) - Dimitrov (BUL, n°33)