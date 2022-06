ATP - Halle : Medvedev de nouveau en finale

👀 Majorque pour accumuler les points avant l'été.

Daniil Medvedev n'aura pas le droit de disputer Wimbledon, et il a donc décidé de s'aligner sur trois tournois sur gazon entre Roland-Garros et le Grand Chelem londonien. Bien lui en a pris, car après 'S-Hertogenbosch la semaine passée, où il s'était incliné contre l'inconnu Tim van Rijthoven, le Russe disputera ce dimanche la finale du tournoi de Halle. Opposé au joueur local Oscar Otte (51eme), tombeur notamment de Nikoloz Basilashvili et Karen Khachanov durant la semaine,Medvedev a souffert dans le premier set, avant de se montrer plus efficace dans le deuxième. Après avoir sauvé quatre balles de break en début de première manche, le Russe a fini par céder sa mise en jeu à 3-4. Il a ensuite sauvé une balle de set sur le service de son adversaire, puis a gagné trois points de suite pour débreaker (4-5). Tout s'est alors joué au tie-break, qu'il a facilement remporté 7-3 en gagnant les cinq derniers points. Dans le deuxième set, les deux joueurs ont gagné leurs jeux de service sans problème, sauf à 3-2 en faveur du Russe, qui a breaké sur sa seule occasion de la manche. Il n'a ensuite pas tremblé pour conclure.