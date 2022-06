ATP - Halle : Hurkacz se qualifie pour sa première finale sur gazon

Hurkacz a fini par avoir le dernier mot

Hubert Hurkacz n’est pas tombé dans le piège dressé par Nick Kyrgios. En verve depuis son retour à la compétition, le fantasque Australien a échoué pour la deuxième fois de suite à se qualifier en finale sur le gazon de Halle. Alors que les deux joueurs ont peiné à se départager pendant les huit premiers jeux, c’est bien Hubert Hurkacz qui a cédé le premier. Concédant deux balles de break à Nick Kyrgios, le 12eme joueur mondial a cédé sa mise en jeu puis l’Australien a sauté sur l’occasion pour virer en tête au terme du premier set. La deuxième manche, quant à elle, a été encore plus avare en opportunités de breaks, avec une seule à signaler en faveur d’Hubert Hurkacz dans le quatrième jeu. Toutefois, le Polonais n’a pas su la convertir et, de fil en aiguille, les deux joueurs se sont retrouvés dans un jeu décisif.Si Nick Kyrgios a remporté le premier point sur service adverse, Hubert Hurkacz a pris les cinq suivants pour se détacher irrémédiablement et égaliser à un set partout dès que l’occasion s’est présentée. Comme dans la deuxième manche, seul le Polonais a été en mesure d’obtenir une balle de break mais, là-aussi, sans parvenir à en faire quelque chose. Imperturbable au service, Nick Kyrgios n’a pas su déstabiliser son adversaire et a une nouvelle fois été emmené dans un tiebreak. Un statu quo qui s’est longtemps maintenu mais il a suffi d’un seul point perdu au service par l’Australien pour que le match bascule. A sa première balle de match, Hubert Hukacz a mis fin à ce bras de fer (4-6, 7-6, 7-6 en 2h06’) et rejoint Daniil Medvedev en finale du tournoi de Halle, qui sera sa première sur gazon.