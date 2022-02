ATP - Dubaï : Sinner sans pitié pour Murray, Hurkacz également qualifié

Jannik Sinner a fait respecter son statut. Ce mercredi, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Dubaï aux Emirats arabes unis, après sa victoire contre le Britannique Andy Murray, 89eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-5, 6-2) et 1h44 de jeu. Dans la première manche, l'Italien s'est procuré deux premières balles de break à 2-2, avant de prendre enfin le service de son adversaire d'un jour, un service blanc, au meilleur des moments, soit à 5-5, avant de conclure dans la foulée (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une première balle de break sauvée d'entrée, le Britannique a cédé sur la deuxième, avant de devoir en sauver une autre sur son service suivant. A 1-3, après deux nouvelles balles de break sauvées, Andy Murray a cédé sur la troisième, pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-1. Jannik Sinner n'a eu ensuite plus qu'à conclure, même s'il s'y est repris à trois fois pour cela (6-2). Son prochain adversaire sera le Polonais Hubert Hurkacz, 11eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a éliminé le Slovaque Alex Molcan, 69eme joueur mondial et lucky loser, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h12 de jeu.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Khachanov (RUS)

Vesely (RTC, Q) - Bautista Agut (ESP, n°8)

Popyrin (AUS, LL) - Berankis (LIT, Q)

Daniel (JAP, Q) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) bat Molcan (SLQ, LL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°4) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2

McDonald (USA) - Krajinovic (SER)

Kwon (CdS) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS) bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5

Vesely (RTC, Q) bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 6-4



Popyrin (AUS, LL) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3

Berankis (LIT, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1

Molcan (SLQ, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3

Murray (GBR, WC) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



McDonald (USA) bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3

Krajinovic (SER) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2

Rublev (RUS, n°2) bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5