ATP - Dubaï : Rublev remporte son second tournoi de l'année

Véritable sensation du tournoi de Dubaï cette semaine, Jiri Vesely a toutefois subi la loi d'Andrey Rublev en finale ce samedi (6-3, 6-4). Croqueur de têtes de série, le Tchèque avait écarté de son chemin successivement Marin Cilic puis l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (tête de série numéro 8) avant son chef-d'œuvre., tête de série numéro 6, en trois manches toutes achevées au tie-break. Une dépense d'énergie fatale ? C'est indéniable. A fortiori après avoir en outre disputé deux rencontres de qualifications avant de figurer dans le tableau principal au sein duquel, Andrey Rublev, protégé par son statut de tête de série numéro 2, n'a rencontré que trois adversaires pour se hisser jusqu'en finale.Sur sa lancée une semaine après son triomphe au tournoi de Marseille, le Russe a logiquement dominé la grande surprise du tournoi de Dubaï en deux manches et 1h21 de jeu. En breakant le Tchèque à 2-1, le numéro 7 mondial s'est facilité la tâche dans une première manche au cours de laquelle il n'a jamais vraiment tremblé. En revanche le scénario a été bien différent dans le second acte. Bien qu'il a cédé sa mise en jeu d'entrée, Jiri Vesely s'est surpassé pour rendre la pareille à son adversaire et égaliser à 3-3. Cependant, son bras a vacillé au moment de confirmer. Avec pas moins de six doubles fautes en seconde manche, le 123eme joueur mondial au classement ATP a donné le bâton pour se faire battre.bat Vesely (RTC, Q) : 6-3, 6-4bat Shapovalov (CAN, n°6) : 6-7 (7), 7-6 (2), 7-6 (3)bat Hurkacz (POL, n°5) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-6 (4)bat Berankis (LIT, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Sinner (ITA, n°4) : 6-3, 6-3bat McDonald (USA) : 2-6, 6-3, 6-1bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (2)bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 6-2, 6-4bat Popyrin (AUS, LL) : 6-4, 7-6 (7)bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-3bat Molcan (SLQ, LL) : 6-3, 6-2bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2bat Krajinovic (SER) : 6-4, 7-6 (7)bat Kwon (CdS) : 4-6, 6-0, 6-3bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)bat: 6-3, 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5