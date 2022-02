Une bonne et une mauvaise nouvelle en l'espace de quelques minutes pour Arthur Rinderknech. Appelé par Sébastien Grosjean pour pallier le forfait de Gaël Monfils en Coupe Davis, le n°53 mondial s'est incliné dans le même temps face à Roberto Bautista Agut pour son entrée à Dubaï, où il était le seul Français en lice. Rinderknech s'est incliné 6-3, 6-4 en 1h06 contre le n°15 mondial, qui vient de remporter le tournoi de Doha. L'Espagnol s'est montré très solide sur son service, avec 4 aces, aucune double-faute et 69% de premières balles, sans avoir de balle de break à défendre. Et il s'est montré ultra-efficace sur les balles de break en sa faveur, en en convertissant deux sur deux, à 1-0 dans le premier set et 0-0 dans le deuxième. Le voici donc en huitièmes de finale face à Jiri Vesely, alors que Rinderknech va prendre la direction de Pau pour affronter l'Equateur avec les Bleus.

Sinner a bataillé

Il n'est pas passé si loin que cela de la correctionnelle. Finalement, ce mardi, l'Italien Jannik Sinner, 10eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Dubaï après sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 43eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 7-6 (6), 6-3) et 2h33 de jeu. Dans la première manche, l'Italien a perdu un seul service, au pire des moments dans la mesure où il a permis à l'Espagnol d'empocher cette première manche (6-4). Dans la deuxième manche, le Transalpin s'est procuré deux balles de break d'entrée, mais sans réussite. A 3-2, Jannik Sinner a perdu un nouveau service, avant de, cette fois, débreaker dans la foulée. Les deux hommes sont allés jusqu'au tie-break. Alejandro Davidovich Fokina l'a survolé pour mener 6-3 et se procurer trois balles de match. Mais, incapable de conclure, le 43eme joueur mondial a cédé les cinq derniers points et son adversaire est revenu à une manche partout (7-6 (6)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 10eme joueur mondial s'est procuré deux premières balles de break à 2-1, avant de prendre le service suivant de son adversaire. A 5-2, la tête de série n°4 a manqué de faire le double-break, synonyme de gain de cette rencontre. Ce n'était que partie remise et le mieux classé des deux a fini par conclure, dans la foulée (6-3).

Karatsev, ça ne s'arrange pas

Mauvaise période pour Aslan Karatsev. Ce mardi, le Russe, 22eme joueur mondial et tête de série n°7, a été éliminé d'entrée, pour la troisième fois sur ses quatre derniers tournois (après Pune et Rotterdam), par l'Américain Mackenzie McDonald, 61eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h39 de jeu. Dans la première manche, le Russe, qui était le tenant du titre, a dû sauver une première balle de break à 2-2. Avant ensuite d'en obtenir cinq dans la foulée, puis une autre juste après, mais sans parvenir à ses fins. Au pire des moments, soit à 5-5, c'est finalement lui qui a perdu son service, avant que son adversaire d'un jour ne conclue dans la foulée, sur sa deuxième balle de set (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Aslan Karatsev a été double-breaké d'entrée pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 4-0. S'il a eu un sursaut d'orgueil en effaçant un de ses deux handicaps, il a bien failli égaliser ensuite, à 3-4. Mais incapable de concrétiser, le 22eme joueur mondial a perdu son dernier service, synonyme de gain de cette rencontre pour Mackenzie McDonald (6-3). En revanche, ça passe pour le Polonais Hubert Hurkacz, 11eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a sorti le Kazakh Alexander Bublik, 30eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-1) et seulement une petite heure de jeu.

Rublev reçu cinq sur cinq, Shapovalov s'est fait peur

Vainqueur dimanche du tournoi de Marseille, Andrey Rublev n'a pas été dérangé par le décalage horaire et le changement de conditions de jeu pour passer le premier tour à Dubaï, où il est tête de série n°2. Le Russe s'est imposé 6-4, 7-5 en 1h36 contre Dan Evans. Auteur de 8 aces et 61% de premières balles, il a remporté le premier set en breakant à 5-4 alors que le Britannique venait de le débreaker, puis a gagné le deuxième en prenant le service adverse à 6-5, s'imposant sur sa septième balle de match. Tête de série n°6 aux Emirats, Denis Shapovalov a quant à lui eu du mal à entrer dans son tournoi, avec une victoire en trois sets et 2h27 contre Marton Fucsovics. Le Canadien s'est imposé 4-6, 6-4 7-5 à l'issue d'un match très serré. Après avoir perdu le premier set en se faisant breaker sur le dernier jeu, il a ensuite remporté le deuxième en breakant à 2-2, puis il a sauvé trois balles de 2-0 en début de troisième manche, avant de réussir le break décisif à 5-5. Prochain adversaire : Taro Daniel.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Khachanov (RUS)

Vesely (RTC, Q) - Bautista Agut (ESP, n°8)

Popyrin (AUS, LL) - Berankis (LIT, Q)

Daniel (JAP, Q) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) - Molcan (SLQ, LL)

Murray (GBR, WC) - Sinner (ITA, n°4)

McDonald (USA) - Krajinovic (SER)

Kwon (CdS) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS) bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5

Vesely (RTC, Q) bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 6-4



Popyrin (AUS, LL) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3

Berankis (LIT, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1

Molcan (SLQ, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3

Murray (GBR, WC) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



McDonald (USA) bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3

Krajinovic (SER) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2

Rublev (RUS, n°2) bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5



