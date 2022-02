ATP - Delray Beach : Entame réussie pour Adrian Mannarino

Adrian Mannarino poursuit avec succès sa tournée nord-américaine. Eliminé en quarts de finale à Dallas la semaine passée, le Tricolore a passé le premier tour à Delray Beach aux dépens de Liam Broady. Après avoir écarté deux balles de break sur son premier engagement, le 53eme mondial s’est montré clinique pour convertir sa première occasion de prendre le service du Britannique, issu des qualifications. Un break qui a été suivi d’un deuxième pour permettre à Adrian Mannarino de mener cinq jeux à deux puis de conclure le premier set sur un jeu blanc. Liam Broady n’est toutefois pas resté sans réagir et a pris d’entrée de deuxième manche le service du Français. Ce dernier a alors répondu pour revenir à deux jeux partout. Remportant les quatre derniers jeux de la rencontre, Adrian Mannarino n’a eu besoin que d’une seule balle de match pour conclure la rencontre (6-2, 6-3 en 1h29’). Avant d’être potentiellement sur le chemin de la tête de série numéro 2 Reilly Opelka, le Français devra en découdre avec un autre Américain, Brandon Nakashima.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Kokkinakis (AUS) - Korda (USA, n°5)



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) - Querrey (USA)

Johnson (USA) bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2

Kozlov (USA, Q) - Brooksby (USA, n°6)



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Sandgren (USA) - Giron (USA)

Thompson (AUS) - Krueger (USA, Q)

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) bat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3

Nakashima (USA) bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1

Sock (USA, WC) - Altmaier (ALL)

Opelka (USA, n°2) - Bye