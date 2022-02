ATP - Dallas : Opelka s'offre Brooksby et un 3eme titre aux Etats-Unis

Opelka claims the title in Dallas 🔥

His third title, all on home soil for the American player 🇺🇸🙌@DALOpenTennis | #DALOpen pic.twitter.com/C2Cue1z45v



— ATP Tour (@atptour) February 13, 2022

DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Mannarino (FRA, n°5)

2eme tour

Mannarino (FRA, n°5)

1er tour

Mannarino (FRA, n°5)

Après New-York et Delray Beach, Reilly Opelka a triomphé à Dallas.Dans un match sans break, comme en demi-finale face à John Isner, l'actuel 23eme au classement ATP a à chaque fois la différence lors des jeux décisifs, où il a commis moins de faute que son adversaire. Pour la première édition du tournoi qui se déroule au Texas, Opelka s'est donc offert un troisième titre en carrière... à nouveau aux Etats-Unis.bat Brooksby (USA, n°4) : 7-6 (5), 7-6 (3)bat Giron (USA, n°7) : 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5)bat Isner (USA, n°3) : 7-6 (7), 7-6 (22)bat Fritz (USA, n°1) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-0bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 6-4bat: 6-3, 6-4bat Sock (USA, WC) : 6-1, 6-4bat Broady (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 6-1bat Seppi (ITA) : 6-3, 3-6, 6-3bat Nakashima (USA, n°8) : 7-5, 7-6 (1)bat Rodionov (AUT, Q) : 7-6 (3), (6) 6-7, 6-2bat Anderson (AFS) : 7-6 (1), 6-7 (7), 7-6 (5)bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-1bat Stebe (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-6 (8)- Byebat Otte (ALL) : 6-4, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3- Bye