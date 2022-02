Adrian Mannarino a du répondant. Mené une manche à rien ce mercredi soir pour son entrée en lice à Dallas, le Français s'est employé pour renverser Steve Johnson en trois sets (6-7, 6-2, 7-6) et 2h27 de jeu. Largement dominé pour commencer dans le jeu décisif par l'Américain (7-2) et donc dos au mur, l'actuel 57eme mondial a ensuite montré un tout autre visage pour revenir à égalité en profitant d'une baisse de régime de son adversaire. Breaké deux fois sur ses quatre services, le Californien n'a alors pas vu le jour et n'a pu que constater les dégâts. Dans la dernière manche, Mannarino et Johnson ont à nouveau fait jeu égal et ont encore une fois dû se départager lors d'un tie-break. A ce petit jeu-là, le Français a bien retenu les leçons et a pris sa revanche avec un cinglant 7-2 à l'arrivée. Largement défait la semaine dernière en quart de finale à Montpellier par Alexandre Zverev, le Francilien a su rebondir ce mercredi dans le Texas. Qualifié pour le 2eme tour, il a désormais rendez-vous avec le Japonais Yoshihito Nishioka. De leur côté, Marcos Giron et Jordan Thompson sont déjà en quarts de finale. Tombeurs respectivement de Liam Broady (3-6, 6-3, 6-1) et de Brandon Nakashima (7-5, 7-6), l'Américain et l'Australien peuvent pour le moment se reposer, avant de croiser au prochain tour deux têtes de série, à savoir Taylor Fritz pour le premier et éventuellement Jenson Brooksby pour le second, si l'Américain ne se fait pas surprendre par l'increvable Andreas Seppi (37 ans).

Fritz facile contre Sock, Isner au bout du suspense

Fritz, lui, tient déjà son billet. Opposé à Jack Sock, qui végète désormais dans les profondeurs du classement (il est 147eme) alors qu'il faisait encore partie du Top 10 en 2017, le 19eme mondial et tête de série numéro 1 du tournoi s'est facilement imposé (6-1, 6-4, 1h08 de jeu) contre son compatriote devenu avant tout maintenant un excellent joueur de double. Dans le bas du tableau, John Isner, qui pourrait croiser très vite la route de Mannarino, ne peut pas en dire autant. Le choc des deux géants au service de plomb entre l'Américain et Kevin Anderson a en effet tenu toutes ses promesses. Et il a fallu... trois jeux décisifs (7-6, 6-7, 7-6) et 2h34 de jeu pour départager les deux hommes, qui ont claqué à eux deux 56 aces dans cette partie (30 pour Isner, 26 pour Anderson). Lors de cette rencontre qui a vu le 26eme au classement comme son adversaire sud-africain de 35 ans se montrer incapable de signer le moindre break, Isner a enlevé (aisément) le premier tie-break (7-1). Anderson a recollé difficilement (9-7), et le dernier mot (7-5) est revenu au vainqueur du tournoi d'Atlanta la saison dernière. Il affrontera Rodionov ou Pospisil pour une place en demi-finales.



Avec A.C



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



2eme tour

Fritz (USA, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Broady (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA, n°4) - Seppi (ITA)

Thompson (AUS) bat Nakashima (USA, n°8) : 7-5, 7-6 (1)



Rodionov (AUT, Q) - Pospisil (CAN, Q)

Isner (USA, n°3) bat Anderson (AFS) : 7-6 (1), 6-7 (7), 7-6 (5)

Mannarino (FRA, n°5) - Nishioka (JAP)

Stebe (ALL, Q) - Opelka (USA, n°2)



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Seppi (ITA) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4

Thompson (AUS) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3

Nakashima (USA, n°8) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)



Rodionov (AUT, Q) bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Pospisil (CAN, Q) bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0

Anderson (AFS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)

Nishioka (JAP) bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4

Stebe (ALL, Q) bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3

Opelka (USA, n°2) - Bye